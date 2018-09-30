İlkadım Belediyesi ve Üsküdar Üniversitesi'nden işbirliği protokolü

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından imzalanan protokol ile “Çocuk ve Gençlerin İyi Oluş Hallerinin Artırılması” projesi kapsamında bilimsel çalışmalar ve etkinlikler birlikte yürütülecek.

Okur-Yazar Buluşmaları etkinliği kapsamında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un misafiri olan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Çocuk ve Gençlerin İyi Oluş Hallerinin Artırılması” projesi kapsamında İlkadım Belediyesi ile imzalanan protokolün büyük önem arz ettiğini belirtirken, “Gençlerimizi değişen dünyada iyi anlamalıyız ve dijital bir dünyada yaşadığımızı unutmadan onlara yaklaşmalıyız. Bu nedenle bizlere yardımcı olacak ve bu işe gönül vermiş yöneticilerle çalışmamız çok önemli. İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'u da bu açıdan tebrik ediyor ve gençlerin eğitimine verdiği önem için teşekkür ediyorum” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın gençlerin gelişimi konusunda uzman olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Teknoloji ve dijitalleşme ile hızla değişen ve gelişen bir dünya var. Bu değişimi doğru analiz edip gençlerimizin yaşamlarında daha iyi olmalarına katkı sağlamak için bilimsel araştırmalar büyük önem taşıyor. Bu nedenle üniversitelerimiz ile işbirliği içerisinde olmalıyız. Alanında uzman olan değerli hocamızın çalışmalarını da yakından takip ediyoruz ve bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Bilime İlkadım festivali büyük ilgi gördü

İlkadım Belediyesi öncülüğünde Samsun Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ve binlerce kişiyi ağırlayan “Bilime İlkadım” festivali sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda İlkadım Belediyesi ve Samsun 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu iş birliği ile TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen “Bilime İlkadım” festivali sona erdi. İki gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festivalde minikler bilim projeleriyle eğlenirken anne ve babalar da ünlü yazarların söyleşileri ile bilgilendiler. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un büyük önem verdiği bilimsel çalışmaların tanıtılarak örnek teşkil etmesine vesile olmasının amaçlandığı festival Samsunlular tarafından büyük beğeni topladı.

Festival boyunca söyleşiler, atölyeler, robotik kodlama projeleri, zeka oyunları, gökyüzü gözlemi, bilim şovları, stem festivali, sergiler ve yarışmalar hem çocuklar hem de her yaştan bilim meraklıları tarafından beğeni ile takip edilirken titizlikle seçilen projeler de beğeniye çıktı. Çeşitli oyunlar eşliğinde çocukların ve gençlerin bilime olan merakları arttırıldı. Bilimin eğlenceye dönüştüğü Bilime İlkadım festivalinde minikler çeşitli etkinliklerle eğlenirken çocuk gelişiminde ülke çapında büyük başarı yakalamış yazar ve uzmanlar da anne babaları bilgilendirdi. Çocukların eğitimi üzerine değerli çalışmaları olan yazar ‘Hatice Kübra Tongar'ın ve ‘Oyuncu Anne' ismiyle bilinen ve yazdığı ebeveynlik kitaplarıyla büyük bir ilgi kazanan yazar Şermin Yaşar'ın söyleşileri de anne babalar tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi.

Festival hakkında konuşan Başkan Erdoğan Tok, şunları söyledi:

“İlkadım'da geleceğimizi bilimle şekillendiriyoruz. Her fırsatı değerlendirerek çocuklarımızın bilim, ilim, kültür ve sanatla iç içe geleceğe hazırlanmalarını sağlamak için gece gündüz çalışarak yeni projeler üretiyoruz. Bilime İlkadım Festivalimizde bu projeler arasında yerini alırken her yaştan vatandaşımızın gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla sevindirdi. İki gün süren festivalimize binlerce hemşehrimiz teşrif ederken hem eğlence hem bilim bir araya geldi. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim.”