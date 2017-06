İlkadım esnafı sahurda buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından dolu dolu yaşatılan Ramazan ayı, maneviyatına uygun programlarla Samsunluları buluşturmaya devam ediyor. Kardeşlik vurgusunun çatısını oluşturduğu Ramazan etkinlikleri kapsamında sahur buluşması düzenleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Samsun’da faaliyet gösteren esnaf odaları başkan ve üyelerini misafir etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma güzel görüntülere vesile olurken oda başkanları ve üyeleri “Bu güzel sahur programını tertip ederek bizleri en iyi şekilde ağırlayan Başkanımız Erdoğan Tok’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz” dedi.

“Başkan Tok her zaman yanımızda”

Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen sahur programında konuşan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, “Böylesi bir buluşmayla bizlere verdiği değeri bir sefer daha gösteren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok geçtiğimiz Ramazan ayında bir araya geldiğimiz sahur buluşmasında bu buluşmaları geleneksel hale getireceğiz demişti. Her zaman olduğu gibi yine sözünü tutarak bizleri buluşturmuş oldu. Tabii ki başkanımızın bizlere bunun dışında birçok desteği oluyor. Bu nedenle davetini duyar duymaz tüm arkadaşlarımız ve ben sevinerek katılacağımızı ifade ettik. İlkadım Belediyesinin çalışmalarını bizleri de yakından ilgilendirmesi sebebiyle yakından takip ediyoruz. İlkadım ve Samsun’a kattığı değer için Başkan Tok’a şahsım ve esnaf odaları teşkilatlarımız adına teşekkür ederim” dedi.

“Esnaf ekonominin can damarı”

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen sahur buluşmalarında esnafları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, “Uzun yıllar esnaflık yapmış biri olarak esnafın taleplerinin neler olabileceğini iyi biliyorum. Bu nedenle her zaman esnafımızın yanında olmak için elimden geleni yapıyorum. Sizler de bu gece olduğu gibi her davetimize yoğun bir katılım sağlayarak bir anlamda teşekkür etmiş oluyorsunuz. İlkadım Belediyesi olarak yaptığımız dev projelerle ekonomiye de büyük bir değer katmayı hedefliyoruz. Türkiye ve Karadeniz’in en büyük projelerini İlkadım’a kazandırıyoruz. Bu projeler yerel yatırımlardan çok özellikle yurt içinden yerli turistleri şehrimize çekebilecek kapasitede. Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi, Karadeniz’in en büyük camisi ve külliyesi, restore ettiğimiz Seyyid Kudbiddin Türbesi ve tarihi Yalı Camii ve birçok projemiz ilçemize ziyaretçinin artmasını sağlarken esnafımızda ekonominin can damarı olarak büyüme imkanına kavuşacak” diye konuştu.