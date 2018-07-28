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28 Temmuz 2018 09:21

İlkadım Geleneksel Açık Hava Sinema Festivali başladı

İlkadım Belediyesi ve Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi(AVM) iş birliğinde 27 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Samsunluları ağırlayacak İlkadım Belediyesi Açık Hava Sinema Festivali başladı.

İlkadım Geleneksel Açık Hava Sinema Festivali başladı

28 Temmuz 2018 09:21


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından Karadeniz’de bir ilk olarak 2005 yılında gerçekleştirilen İlkadım Belediyesi Açık Hava Sinema Festivali bu yıl da büyük bir katılımla start aldı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un en fazla önem verdiği komşuluk ve aile ilişkilerini güçlendirmek amacı ile gerçekleştirilen festival Samsunlular tarafından ilk akşamında büyük ilgi gördü. 6 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde binden fazla sinema sever aileleri ile Bulvar AVM meydanını doldururken film gösterimi öncesi İlkadım Belediyesi THM Korosu sevilen eserleri seslendirdi. Ardından İlkadım Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından yapılan etkinliklerle minikler doyasıya eğlendi. Her akşam gişe rekoru kırmış filmlerin gösterimde olacağı festivalin ilk akşamında "Ailecek Şaşkınız" Samsunluların beğenisine sunuldu.



Tok’tan yoğun ilgiye teşekkür


Karadeniz’de ilk defa Açık Hava Sinema Festivali’ni gerçekleştirdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "15 gün boyunca her akşam bir mahallenin parkında vatandaşlarımızla sinema etkinliği ile buluşmuştuk. Bu yıl ise bu projemizin devamı niteliğinde Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile işbirliği içerisinde açık hava yaz sinema etkinliğimizi 1 hafta boyunca bu alanımızda gerçekleştireceğiz. Burada her akşam halk müziği dinletisi, çocuklarımıza yönelik eğlenceli aktiviteler, ücretsiz ikramlarımız ve gişe rekoru kırmış sinema filmleri ile sizlerin huzurunda olacağız. Maksadımız çocuklarımızın aileleriyle birlikte tatil döneminde eğlenceli vakitler geçirmesi, aynı zamanda nostaljik bir ortamda kültürel ve sosyal faaliyetlerle çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunmak. Başta bu projeyi birlikte yürüttüğümüz Bulvar Alışveriş Merkezi yöneticilerine ve katılımları ile bizleri mutlu eden misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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