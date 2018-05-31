İlkadım Komşu İftarları

İlkadım Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Komşu İftarları vatandaşları aynı masada buluşturuyor. İftar buluşmalarında dün akşam ki adres İlyasköy Mahallesi oldu. Komşu İftarları programına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlyasköy Mahallesi Muhtarı Birol Dönmez, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. İftar öncesinde tek tek masaları dolaşan Başkan Tok, vatandaşlarla yakınan ilgilendi.

Yoğun ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu akşam bu büyük sofrada örnek bir birlikteliği sağlayan tüm İlkadımlı kardeşlerime gönülden teşekkür ederim. İftar öncesi masaları gezerken gördüğüm görüntüler beni çok mutlu etti. Aynı masada anneanne, babaanne ve torun oturuyor, bir başka masada 85 yaşında bir baba ile 60 yaşında oğlu oturuyor, akrabalar, arkadaşlar ve komşular aynı masada sohbet ederek iftar yapıyor. 4 yıldır her Ramazan’da unutulmaya yüz tutmuş komşuluk ve akrabalık ilişkilerini sağlamlaştırmayı amaçlayarak kurduğumuz bu sofralar hamdolsun kardeşlik sofrası haline geldi” dedi.

“Unkapanı Kültür Merkezi kentsel dönüşüme örnek oldu”

İftar sonrası İlkadım Belediyesi tarafından Kökçüoğlu Camisi’nde gerçekleştirilen ve Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı’nın Kur’an tilaveti ile başlayan Gönül Sohbetleri teravih programına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karadumun, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri eşliğinde katılan Başkan Erdoğan Tok, “Gönül Sohbetleri programımızda sizlerle beraber olarak Ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz. Sizlerden aldığımız bu enerji ile örnek projelere imza atıyoruz. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30’da temel atma törenini gerçekleştireceğimiz Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimiz kentsel dönüşüme örnek oluyor. Kökçüoğlu Mahallemizde yaptığımız çalışmalarla dönüşümün önünü açmıştık. Şimdi mahalle sakinlerimiz bu dönüşümden faydalanmak için planlamalarını yaparak teklifleri değerlendirmeye başlıyor. Uzun uğraşlar sonucu geldiğimiz bu noktada büyük bir dönüşümün başlaması mutluluk verici” şeklinde konuştu.