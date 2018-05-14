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14 Mayıs 2018 16:36

İlkadım Ramazan’a hazır

İlkadım Belediyesi, Ramazan ayı için maneviyatına uygun birbirinden anlamlı ve sosyal etkinlikler hazırladı.

İlkadım Ramazan’a hazır

14 Mayıs 2018 16:36


İlkadım ilçesi sınırları içinde 18 ayrı noktada düzenlenen 3 veya 4 mahallenin bir arada olacağı komşu iftarı adı altında yapılacak olan iftar programları ile vatandaşlar Ramazan ayı boyunca kaynaşarak dostluk, kardeşlik görevlerini yerine getirecek.



“Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşayacağız”


Her sene olduğu gibi bu yılda huzur ve kardeşliği pekiştirecek programlarla Ramazan ayını maneviyatına uygun bir şekilde yaşayacaklarını ifade eden Başkan Tok, “Ramazan ayının maneviyatına uygun planlanan bir birinden güzel programlardan biri olan komşu iftarlarıyla 3-4 mahallenin sakinleri bir araya gelerek yine aynı coşkuyla iftar sofrasında buluşacaklar. 18 ayrı noktada yapılması planlanan iftar buluşmalarında komşu mahallelerden yüzlerce İlkadımlı dualar ve sohbetlerle kardeşliklerini pekiştirme fırsatı bulacak. İftar öncesi, tasavvuf müzikleri, sema gösterisi, ney dinletisi, şiirler, çocuk oyun grupları, yüz boyama, palyaço etkinlikleri yapılacak” dedi.



“Kardeşliği pekiştireceğiz”


Birlik ve beraberliğin maneviyatla birleştiği Ramazan ayının çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, " Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sadece sıcak yemek değil; güler yüz ve sevgi dolu yürekler götüreceğiz. Asırlardır gelen komşuluk geleneğimize Ramazan ayını vesile kılarak komşu programlarımızla yeniden köklü bir şekilde kardeşlik duygusunu perçinleyeceğiz. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir kimlikle Kurra Hafız ve İmamlarımızın Kur’an ziyafetiyle İlkadım’da yine bambaşka bir Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.


“İlkadım’da Ramazan Etkinlikleri 2018” takviminde 25 ayrı camide akşam-teravih arası “Gönül Sohbetleri ve Kur’an Ziyafetleri” programı yapılacak.




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