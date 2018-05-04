İlkadım Sanat Günleri devam ediyor

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 7 Mayıs’a kadar devam edecek olan “İlkadım Sanat Günleri” ilk üç gününde Samsunlular tarafından büyük ilgi gördü. Her yaştan sanatsevere hitap eden tiyatro gösterimi, TSM çocuk korosu konseri, halk oyunları gösterimi, enstrumental müzik dinletisi, THM çocuk korosu konseri, TSM korosu konseri, THM gençlik korosu konseri ve usta öğreticilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği etkinlik hafta boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından gerçekleştirilen sanat etkinlikleri 1 Mayıs’ta başladığı günden bu yana artarak devam eden bir ilgiyle sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Sanatın ve kültür etkinliklerinin bir arada olduğu “İlkadım Sanat Günleri” 7 Mayıs 2018’e kadar devam edecek. İlkadım Sanat Günleri’nin ilk 3 gününde İlkadım Belediyesi tarafından eğitim gören minik sanatçılar sahne performansları ile göz doldururken, halk oyunları ekibi gösterileri ile büyük alkış aldı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, sanatseverleri etkinlikleri izlemeye davet etti.