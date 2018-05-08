İlkadım Sanat Günleri kahramanlık türküleriyle son buldu

1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği “İlkadım Sanat Günleri” sona erdi. Ali Rıza Gündoğdu şefliğinde İlkadım Belediyesi Gençlik Korosu tarafından gerçekleştirilen konserle son bulan etkinliklerin kapanış gecesine İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Güzel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

El emeği ürünler beğeni topladı

Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte İlkadım Belediyesine bağlı kültür merkezlerinde eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler tarafından hazırlanan sergide el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı. 7 gün süren İlkadım Sanat Günleri’nde binlerce Samsunlunun ziyaret ettiği sergiyi oluştur eğitmenler teşekkür plaketlerini İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl’ın elinden aldılar.

Genç sanatçılardan kahramanlık türküleri

Ali Rıza Gündoğdu şefliğinde İlkadım Belediyesi Gençlik Korosu sevilen türkülerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Koro, kahramanlık türküleri ile de duygusal anlar yaşatırken konser sonunda büyük alkış aldı.

İlkadım Belediyesi Gençlik Korosu öğrencisi 15 yaşındaki Seray Kıyak kendi yazdığı “Çanakkale Geçilmez” şiiri ile geceye damga vururken tüm salonda duygusal anlar yaşandı. Türk bayrakları ile genç şaire eşlik eden katılımcılar genç şairi uzun süre alkışladılar.

“Geleceğin sanatçıları İlkadım’dan yetişiyor”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yoğun programı nedeniyle katılamadığını belirterek selam ve saygılarını ileten İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, “Bu akşam izlediğimiz bu eşsiz konser binlerce yılın birikimi olan bizi büyük ve köklü bir medeniyet yapan kültürümüzden bir kesit özelliğindeydi. Bizlerin İlkadım Belediyesi çalışanları olarak amacımız İlkadım’dan yetişmiş evlatlarımızı yurt ve dünya çapında eserler icra edebilecek sanatkarlar haline getirmek. Genç evlatlarımızın bizim kültürümüze bu denli ilgi duyarak eşsiz bir gece yaşattığı konserimizde emeği geçen herkese belediyemiz ve bizlere bu imkanları talimatları ile sağlayan İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok adına teşekkür ederim” dedi.