İlkadım ve Üsküp kardeş şehir olacak

İlkadım Belediyesinin katkı ve destekleri ile bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi için Samsun’a gelen Balkanlı konuklar Başkan Erdoğan Tok’a kongreye desteklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

02-03 Aralık tarihleri arasında İlkadım Belediyesi ve Samsun Mübadele Derneği işbirliği ile tertip edilen 11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi’ne sağlanan imkanlardan dolayı Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık öncülüğündeki heyet, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a verdiği destekler için teşekkür etti.

THP Genel Başkanı Enes İbrahim ziyarette yaptığı açıklamada, “Bizler ortak bir tarihi paylaşan ve yüz yıllardır kardeşliğini sürdürmeyi başarmış milletleriz. Böylesi etkinliklerde ise, kardeşliğimizi pekiştirmiş oluyoruz. Beklentimizin çok üstünde bir katılımla gerçekleşen kongremiz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un destekleriyle gerçekleşti. Bu nedenle kendisine teşekkür ederim. Bu etkinlikleri daha da artırarak iletişimimizi geliştirmek adına başkanımızın da onaylayacağını düşünerek Üsküp Belediyelerimizle İlkadım Belediyemizi kardeş belediye yapmak için çalışmalara başlayacağımızı söylemek istiyorum” dedi.

Kardeşliği pekiştiren buluşmalar

Balkan ülkelerinden gelen konukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu yıl 11’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi’ne vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Her yıl artan bir ilgi ile devam eden kongre için ilçemizde Balkan kardeşlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür etkinlikler kardeşliğimizi pekiştirmenin yanında tarihimizi daha iyi anlamamıza, uzun yılların birikimi olan kültürlerimizi tanımamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza vesile oluyor. Bu bağlamda Makedonya’da bir belediye ile kardeş belediye olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ederim” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Balkan heyetine İlkadım ilçesinin sembolü ‘Saat Kulesi’ ve ‘Divan Şiirleriyle Değerler Eğitim Seti’ni hediye etti.