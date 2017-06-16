İlkadım Yaz Spor Okulları açıldı

14 branşta 4 bin sporcu eğitim alacak

Kadifekale Mete Adanır Spor Salonunda düzenlenen Yaz Spor Okullarında 4 bin sporcu, basketbol, voleybol, badminton, bosk, kick-boks, tekvando, judo, atletizm, halter, masa tenisi, güreş, satranç, halk oyunları branşlarında deneyimli antrenörler nezaretinde eğitimler alacak. Çeşitli yaş grupları ve branş kategorilerine göre açılan yaz okulunda öğrenciler hem yaz tatillerini faydalı bir şekilde değerlendirecek hem de sportif alanda kendilerini geliştirecekler.

Geleceğin yıldız sporcularının yetişeceği İlkadım’ın sporcu ordusunun neferleri olan çocuklarla ayrı ayrı görüşen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, genç yeteneklerle tek tek ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

“5 ayda 79 madalya kazandık”

Spor alanında çok büyük başarılara imza atan belediye olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Geleceğin yıldızlarının yetişeceği yaz spor okullarımızın minik ve genç sporcularıyla gurur duyuyorum. Bu okullarda, çok başarılı sporcular yetişti. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları çıktı. 2017 yılının ilk beş ayında Avrupa şampiyonası, uluslararası müsabakalar ve Türkiye şampiyonalarında Avrupa 3’üncüsü 2 kişi, Avrupa 5’incisi bir kişi, uluslararası müsabaka 1’inciliği yedi kişi, uluslararası müsabaka 2’incisi beş kişi, uluslararası müsabaka 3’üncülüğü iki kişi, Türkiye şampiyonluğu 21 kişi, Türkiye ikinciliği 13 kişi, Türkiye üçüncülüğü 28 kişi olmak üzere toplamda 79 madalya kazandık. Bir sporcumuz, 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan 23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak. Şu an milli takım kampında bulunan ve 2013 yılında Bulgaristan’da yapılan olimpiyatlarda şampiyon olan tekvandocu Merve Yazıcı sporcumuzdan da şampiyonluk bekliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Erdoğan Tok, çeşitli branşlarda başarı gösteren ve dereceye giren sporcular hediye takdiminde bulundu.

Kadifekale Mete Adanır Spor Salonunda gerçekleştirilen açılışa ayrıca Başkan Yardımcıları Yahya Çınkıl, Musa Yüksel, birim müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.