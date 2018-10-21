İlkadım'a ‘Yaşam Parkuru'

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un prestijli projeleri arasında yer alan “Yaşam Parkuru” inşaatı hızla devam ediyor.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un prestijli projeleri arasında yer alan ve Derebahçe Mahallesi Mert Irmağı kenarına inşa edilen “Yaşam Parkuru” inşaatı hızla devam ediyor. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün uzun bir süre ırmak kenarında yaptığı ıslah çalışmalarından sonra geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan İlkadım Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru projesi çalışmaları tüm hızıyla sürerken sosyal yaşamı sporla taçlandıracak doğal bir yaşam alanı Samsunluların hizmetine sunulacak.

Her yaştan insana yönelik hizmetlerin olacağı ve 20 dönümlük alan içerisinde Mert Irmağı boyunca planlanan projede 2 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu, 11 bin metrekarelik mesire alanı, basketbol ve voleybol sahası, oyun ve eğlence alanı, kafe ve dinlenme alanları, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşa hem spor hem de sosyal bir alan olarak hizmet verecek proje de güvenlik uygulaması da yer alacak.

Yaşam Parkurunu huzur ve sağlığı bir araya getiren proje olarak tanımlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım'a ara vermeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Derebahçe Mahallemizde bulunan Mert Irmağı boyunca eşsiz bir projeyi hayata geçiriyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden değerli Samsunlular için ailecek sosyal ve spor etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. En ince detayları bile düşünerek oluşturacağımız yaşam parkuru İlkadım'ın değerine değer katacak prestijli bir proje konumundadır. Proje aşamasından itibaren her aşamasını bizzat kontrol ve takip ederek kısa bir sürede projemizin tamamlanması için işimizin başındayız. Bu eşsiz projenin ilçemize, şehrimize ve Karadeniz'e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.