İlkadım’da 120 parkta 30 bin mevsimlik çiçek dikildi

Park ve dinlenme alanlarına yönelik gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları ile öne çıkan İlkadım Belediyesinin, ilçeye nefes aldıran ve görsel zenginlik katan hizmetleri beğeni topluyor. Doğaya ve yeşile sahip çıkan çevre dostu belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Daha yeşil, daha güzel bir İlkadım sloganıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Kent estetiğine yönelik peyzaj çalışmalarıyla ilçenin güzelliğine güzellik katmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tok, ”Yaz mevsimi dolayısı ile belediyemiz sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanlar olmak üzere 20 bin metrekarelik alanda 30 bin mevsimlik çiçek, 780 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımıza nefes aldıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park yapıp bırakmıyoruz. Bu parklarımızı halkımızın nefes alacağı alanlar haline dönüştürüyoruz. Güneşli günlerde ağaçların gölgesinde dinlenen vatandaşlarımız için parklarımızı rengarenk çiçeklerle süsleyerek görsel zenginlikler sunuyoruz” diye konuştu.