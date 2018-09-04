Son olarak Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Aydın Kaya’yı ziyaret eden Başkan Tok, akabinde mahalle sakinleri ve çevre esnafı ile bir araya geldi. Tok’un Derebahçe, Selahiye, Bahçelievler ve Fatih Mahallesi Muhtarlıkları ziyaretlerinin ardından son durağı Zeytinlik Mahallesi oldu. Muhtar Aydın Kaya’ya ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan Tok, sonrasında mahalle sakinleri ve çevre esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti.

İlkadım’da 2023 hazırlığı

Mahalle gezilerinde büyük bir sevgi ve ilgi ile karşılanan Tok, İlkadım için 2023 projelerini hazırlıklarını yaptıklarını, geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Tok, “İlkadım ilçemizi emin adımlarla 2023 hedeflerine taşıyabilmek adına vatandaşlarımızın fikirlerini alıyor ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Haftanın her günü mahalle muhtarlarımıza ve çevre esnafına ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirerek güne başlıyoruz.” dedi.

“Her projemizde, muhtarımız, esnafımız ve halkımızın emeği var”

Muhtarların mahalle sakinlerinin talep, istek ve önerilerinde belediye ile arasında önemli bir köprü vazifesi üstlendiğini söyleyen Başkan Tok, "Muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki elimiz, kulağımız, bir anlamda en önemli çalışma arkadaşlarımız. Yaklaşık 4,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu süreç içerisinde muhtarlarımızla hep istişare ve işbirliği içerisinde bulunduk. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalıştık ve çalışıyoruz. Çok şükür bu birlik ve beraberliğimiz ilçemizin 2023 hedeflerine güvenli ve emin adımlarla ulaşmasına vesile oluyor. Bizim hedeflerimize emin adımlarla ilerlememizde her projemizde her yatırımımız da, gözümüz kulağımız olan muhtarlarımız, mahalle sakinlerimiz ve ilçemizin bel kemiği olan esnaflarımızın fikirleri var” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın sözü var, İlkadım şehirlere örnek olacak”

İlkadım’da yerinde dönüşüm ile ilgili sorulara cevap veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm hakkındaki isteklerini ve heyecanını biliyoruz, yakında çözeceğiz. Mahallelerimizdeki imar sorununun çözümü için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Fatih, Anadolu, Zeytinlik ve Kadıköy Mahallelerimizin hepsinin kentsel dönüşümü nasıl beklediklerini iyi biliyorum. Yakında bu sorun olmaktan çıkacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun mitinginde söylediği ’Samsun İlkadım İlçemizdeki kentsel dönüşüm sorunlarını biliyoruz. İnşallah, bu meseleyi çok yakında halledeceğiz’ ifadesi önemli bir işaret fişeğidir. İlkadım ilçemizi şehirlere örnek gösterilen örnek bir ilçe yağacağız. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.