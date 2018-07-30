İlkadım’da Açık Hava Sinema Festivali devam ediyor

gecesinde de İlkadımlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

İlk gününden itibaren yoğun ilgi gören Açık Hava Sinema Festivali 3. gecesinde de Bulvar AVM meydanını dolduran vatandaşlardan tam not aldı. İlk gününden itibaren birbirinden güzel filmlerin sahne aldığı Açık Hava Festivalinin 3. gecesinde eşsiz bir başyapıt olan Ayla filmi İlkadımlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Acık Hava Sinema Festivalinin ilk gününden itibaren vatandaşları yalnız bırakmayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman vatandaşlarla birlikte sahnelenen filmi izleyerek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sıcak yaz akşamlarında vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini istediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Açık hava sineması geçmişte sıkça rastlanan bir eğlenceydi. Ama maalesef gelişen teknolojiyle birlikte bu gelenek de unutulmaya yüz tuttu. Biz de İlkadım Belediyesi olarak artık bir nostalji haline gelen bu geleneği yaşatarak eskileri günleri yad etmek ve o güzel günleri hatırlatarak yaz akşamlarını daha eğlenceli hale getirmek istedik ve de başardık. Bu alanı hınca hınç dolduran vatandaşlarımızla birlikte olarak beraberliğimizi ve birliğimizi en yüksek seviyede hissettiğimiz Açık Hava Sinema Festivalinde o eski sinemaları hatırlamak, o günlerde insanların birbirine göstermiş olduğu saygı, sevgi içerisinde, hoşgörü altında vakit geçirdiklerini düşünmek bunu burada sanatseverlerimize bir kez daha hissettirmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bu duyguyu bu meydanda başardığımız için çok mutluyum. Bu meydanı dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, eğlenceli vakitler geçirmek adına 1 Ağustosa kadar devam edecek olan Açık Hava Sinema Festivaline davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Bulvar AVM meydanında misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "İlkadım Belediyemizin düzenlediği Geleneksel Açık Hava Sinema Festivalinde, meydanı dolduran sanatseverlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum" dedi.

27 Temmuz’da başlayıp gişe rekoru kırmış filmlerin gösterimde olacağı Açık Hava Sinema Festivali 1 Ağustos tarihine kadar sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.