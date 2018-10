İlkadım'da anlamlı buluşma

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde yürütülen kurslarda usta öğretici olarak görev yapan bin 200 usta öğretici Başkan Tok ile İlkadım Belediyesi Gazi Sosyal Tesislerinde buluştu. İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya ve Müdür Yardımcılarının da katıldığı toplantıda yeni eğitim dönemi öncesi planlama programı gerçekleştirildi.

Yalçınkaya: “En iyi iş ortağımız İlkadım Belediyesi”

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya, “İlkadım'da yaptığımız kültür çalışmalarını her geçen sene daha ileri bir noktaya taşırken özellikle İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un destekleri ile kurslarımızı gerçekleştirmeye bu yılda devam edeceğiz. En iyi iş ortağımız İlkadım Belediyemiz ile değerli usta öğreticilerimizin özverili çalışmaları 10 binlerce İlkadımlıyı meslek sahibi yapmaya devam edecek. Bu yıl gerçekleştireceğimiz kurslarımızın ilçemiz adına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Tok: “4,5 yıl da İlkadım'a altın çağını yaşattık”

İlkadım Belediyesi olarak sosyal yaşantı içerisinde İlkadımlılarla yaşamın her anında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, "Yaptığımız her proje ile yaşama dokunmayı amaçlayarak çıktığımız bu yolda İlkadım'ın büyük bir aile olduğunu görüyoruz. 4,5 yıl da İlkadım'a altın çağını yaşatırken birlik ve beraberlikte de örnek ilçe olmaktan gurur duyuyorum. Siz değerli eğitmenlerimizin yeri geldiğinde bir psikolog yeri geldiğinde bir arkadaş ve yeri geldiğinde otoriteyi sağlayan başarılı çalışmalarınızla önemli bir görevi üstlendiğinizi biliyorum. Hep birlikte el ele samsunumuzun geçmişinden gelen zengin kültürünü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Profesyonel eğitimciler tarafından eğitim alan kardeşlerimiz birçok branşta kendilerini geliştirmenin yanı sıra ev ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyorlar. Her yaştan hemşehrimizin, özellikle de hanım kardeşlerimizin sayısız kurs dalında eğitim almak için bir araya geldiği, ev ekonomisine katkı sağladığı kültür merkezlerimizde vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel buluşmada emeği geçen ve İlkadım ailesini oluşturan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu.