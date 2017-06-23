İlkadım’da bayram coşkusu

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, her yıl olduğu gibi bu bayramda da son mesai günü belediye çalışanları ile bayramlaştı. Başkan Tok, tüm birimleri gezerek personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Bütün birimleri gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Tok, “İlkadım son yılların en büyük yükselişi ile altın çağını yaşarken bu hizmetlerin arkasında gece gündüz demeden canla başla çalışan belediyemizin personelleri var. Değerli vatandaşlarımıza birliktelik mesajları verirken en güzel örneği mesai arkadaşlarımızla büyük bir aile olarak gösteriyoruz. Bu birliktelikle İlkadım’a ve şehrimize kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz. İlkadım’a hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

“Ramazan Bayramı yeniden kenetlenmeye vesile olsun”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, dini bayramların yeniden kenetlenmeye vesile olduğunu vurguladı. Başkan Tok, “Bayramlar, toplumsal hayata ayrı bir güzellik ve zenginlik katarken, milletimiz için de kucaklaşma ve kenetlenme günleridir. Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bu birlikteliği taçlandıracak Ramazan Bayramı bütün küslüklerin bitmesine, milletimizin kucaklaşmasına ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olsun. Bu mübarek Ramazan Bayramı’nda canlarını vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin bozulmaması dileğiyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutlar, bayram coşkusunun ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim" diye konuştu.

Resmi bayramlaşma bayramın ilk günü

Mesainin son günü personelle bayramlaşan Başkan Tok, “Sağlıklı, mutlu, birliktelik içinde nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramın 1. günü saat 14.30’da İlkadım hizmet binamızda gerçekleşecek olan bayramlaşma programımıza tüm halkımızı bekliyorum” şeklinde konuştu.