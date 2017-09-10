İlkadım’da cadde ve sokaklar güzelleşiyor

Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin dört bir tarafında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Millete en iyi hizmeti verebilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yoğun bir çalışma dönemimiz içerisinde ilçemizin dört bir tarafında yaptığımız hizmetlerle cadde ve sokaklarımızı güzelleştiriyoruz" dedi.

"Çalışmalar dolu dizgin"

İlçe genelinde asfalt, baskı beton, kaldırım, kilitli parke taş döşeme ve yeni yol açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Tok, "İlçemizi modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Bütün mahallelerimizde belirli bir program dahilinde ihtiyaçları karşılıyoruz. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, baskı beton, kilitli parke taş, asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla yapmaktayız. Tüm cadde ve sokaklarda yapılacak olan asfalt yol ve parke taş döşeme çalışmaları sırasıyla devam edecek" diye konuştu.