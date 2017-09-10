Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:36

İlkadım’da cadde ve sokaklar güzelleşiyor

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla cadde ve sokakları güzelleştiriyor.

İlkadım’da cadde ve sokaklar güzelleşiyor

10 Eylül 2017 14:36


Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin dört bir tarafında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Millete en iyi hizmeti verebilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yoğun bir çalışma dönemimiz içerisinde ilçemizin dört bir tarafında yaptığımız hizmetlerle cadde ve sokaklarımızı güzelleştiriyoruz" dedi.



"Çalışmalar dolu dizgin"


İlçe genelinde asfalt, baskı beton, kaldırım, kilitli parke taş döşeme ve yeni yol açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Tok, "İlçemizi modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Bütün mahallelerimizde belirli bir program dahilinde ihtiyaçları karşılıyoruz. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, baskı beton, kilitli parke taş, asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla yapmaktayız. Tüm cadde ve sokaklarda yapılacak olan asfalt yol ve parke taş döşeme çalışmaları sırasıyla devam edecek" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç