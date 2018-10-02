İlkadım'da Cami ve Külliye inşaatında sona yaklaşıldı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tamamlandığında Karadeniz'in en büyüğü olacak Cami ve Külliye inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan'ı makamında ağırladı. Ziyarette İlkadım'da cami ve mescitlere yapılan hizmetler görüşülürken Başkan Erdoğan Tok, Cami ve Külliye inşaatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyarette ilçe genelinde tüm camilerde mutlaka İlkadım Belediyesinin bir hizmeti olduğuna değinen İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, “İlkadım'da gittiğimiz her camide İlkadım Belediye Başkanımız tarafından yapılmış bir çalışmanın bakımın, yenilemenin ve ya hizmetin olduğunu görmek bizler için büyük önem taşıyor. Camilerimizin her zaman bakım gerektirdiğini biliyoruz ve ne zaman bu konuda bir ihtiyaç doğsa ilk çaldığımız kapı İlkadım Belediyesi oluyor. Bu nedenle İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni cami ve külliye hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan Tok, “Uzun yıllar sonra bir belediye başkanı olarak hamdolsun yeni cami yapmak bana nasip oldu. Yeni belediye hizmet binamızın yanına yaptığımız caminin yanı sıra kentimize manevi anlamda değer katacak Selçuklu mimarisi ile yaptığımız Cami ve Külliye ile hem inanç turizmine hem de hemşehrilerimizin manevi dünyalarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamlandığında Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesi olacak olan Cami ve Külliye inşaatında da sona yaklaşıldı. 200 araçlık otopark, 2 bin kişilik çok amaçlı salon, ortak kullanım alanları ve eşsiz avlusunun yanı sıra Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak planlanan Cami ve Külliyemizde hızla sona doğru yaklaşıyoruz. Tamamlandığında inanıyoruz ki sadece bir ibadet alanı değil vatandaşlarımızın buluşma noktalarından biri haline gelerek birlik ve beraberliğimizi yaşayacağımız bir mabet olacak. Her ayrıntının düşünüldüğü yapı, hem eşsiz bir ibadet alanı hem de sosyal bir alan olma özelliği taşıyacak. Şehrimize gelen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken mekanlardan biri olarak da öne çıkacak projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gün sayıyoruz” şeklinde konuştu.