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11 Eylül 2017 16:31

İlkadım’da çevreyi kirletenlere ceza

İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere ve vatandaşlara göz açtırılmıyor.

İlkadım’da çevreyi kirletenlere ceza

11 Eylül 2017 16:31


İlçe sınırları içerisinde İlkadım Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde özellikle büyük marketler tarafından oluşan dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması denetlendi.


Çevre temizliği ve ekonomiye büyük kazancı olan geri dönüşüm toplama alanlarının kullanımında büyük bir titizlikle denetimlerini sürdüren ekipler çevre temizliği kurallarına uymayan şahıs ve işletmeleri affetmiyor. Zamansız çöp atma, geri dönüştürülebilir atıkların toplama alanına atılmaması ve çevre kirliliği oluşturma gibi kuralların uygulanması konusunda vatandaş ve işletme sahiplerini bilgilendiren zabıta ekipleri kurallara uymayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre emre aykırılıktan cezai işlem uygulanmak üzere belediye encümenine havale edildi.



Büyük işletmeler mercek altında


İlçe sınırları içerisinde öncelikli olarak kullanımın daha yoğun olduğu ana caddelerde başlatılan denetimler sırasında büyük marketler mercek altına alındı. 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan büyük marketler zincirinin şubesi önüne atılan karton ve ambalaj atıkları nedeniyle cezai işlem uygulanırken görüntü kirliliğine neden olan ve uygunsuz bir şekilde atılan karton kutuların oluşturduğu çirkin görüntüye vatandaşların tepkisi de dikkat çekti.



“Çevre temizliği ilk önceliğimiz”


Çevre temizliği ve özellikle geri dönüşüme verdiği önem ile bilinen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çevre temizliğinin sağlımızı etkilediği kadar kültürel gelişimi de yansıttığını vurguladı. Çevre temizliği önem verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çevre hepimizin. Çevreye korumak herkesin ve hepimizin görevidir. Bu manada belediye olarak çevre temizliğine çok önem veriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bu hususta büyük emek ve gayret gösteriyor. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Çevre temizliği ile birlikte, tüm vatandaşlarımızın birlik içerisinde yürütülmesi gereken geri dönüşüm, ekonomik gelişmişliğe büyük katkı sağlayan önemli bir konudur” diye konuştu.




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