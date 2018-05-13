İlkadım’da çifte bayram hazırlığı

Ramazan öncesi bir araya gelen kadın kolları üyelerinin Anneler Günü’nü kutlayarak başlayan konuşmalarda açılış konuşmasını yapan AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, "Kadınlar olarak bugün hep birlikte yoğun bir katılımla bir arada olmaktan mutluluk duyarken başta bize bu güzel mekanı tahsis eden ve her zaman desteklerini esirgemeyen Başkanımız Erdoğan Tok’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Ardından söz alan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay ise, "24 Haziran Seçimlerinde hepimize büyük görevler düşüyor ama en büyük görev kadınlar ve gençlere düşüyor. Bugün buradaki katılım da İlkadım’da kadınların seçimlere hazır olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ise yaptığı konuşmada kadınların siyasette varlığının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

AK Parti İlkadım Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen toplantıya sağlanan katılımın örnek ve sevindirici olduğunu vurgulayan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise, "Samsun’a 17 ilçede tüm üyelerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama İlkadım’da gördüğüm bu manzara 24 Haziran’da hem Başkanlık hem de Milletvekilliği seçimlerinde bir rekor kıracağımızın habercisi. İlkadım’da Başkanımız Erdoğan Tok’un yoğun destekleri ve hanım kardeşlerimizin heyecanı ile başarılı bir seçim süreci geçireceğimizden emin" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü’nde ve Ramazan öncesi bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da şunları söyledi:

"Öncelikle annelik içgüdüsü ile evlatları için en iyisini isteyen, onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışan ve bugün yoğun bir katılımla bir araya gelen hanım kardeşlerimizin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. 24 Haziran Seçimleri öncesinde önümüzde kısa bir zaman var ve aynı zamanda mübarek Ramazan ayını eda edeceğiz. Bu dönem boyunca bizler mahalle ve meydanlarda olurken siz hanım kardeşlerimiz de İlkadım’da ev ev gezerek tüm hemşehrilerimize ulaşmalısınız. Sadece Başkanlık seçimi değil daha güçlü bir Türkiye için Milletvekilliği seçimlerinde de en yüksek başarıyı hedefleyerek bu kısa sürede çok çalışmalıyız. Bugün siz hanımların gözünde gördüğüm heyecan bu seçimde İlkadım’da kazanacağımız başarının habercisi oldu. Gösterdiğiniz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Programın ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok kırmızı gül hediye ederek tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.