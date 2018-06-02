İlkadım’da dev temel atma

Ahmet Demircan’ın katıldığı görkemli bir törenle atıldı.

Tok: "Dev bir eser"

Törende yaptığı konuşmada 4 yılda yaptıkları hizmetlerden bahseden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu çok önemli proje. İçerisinde çeşitli sosyal yaşam alanların olduğu bir tesis. Bu proje dev bir eser. 16 bin metrekarelik bir alan. Arsamızın etrafı fore kazıkları ile çevrilmiş. Samsunumuzda isminden bahsedilecek bir proje. Allah nasip ederse yıl başında buranın açılışını yapacağız. Bu çevredeki mahalleler kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan mahalleler. Biz de kentsel dönüşümün ilk adımını atarak vatandaşlarımıza öncülük etmek istedik. Sağlık Bakanlığımız Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin eski yerini Büyükşehir Belediyemize devretti. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz de burayı kent parkı haline çevirecek. İnşallah bu bölgemiz vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan olacak" dedi.

Temeli atılan projenin Samsun’a hayırlı olmasını dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İlkadım büyük bir ilçe. Onun için ihtiyaçları da büyük. Göreve geldiğim günden beri birlik ve beraberlik içerisinde olmaya çalışıyoruz. İnşallah Samsun’un tüm dinamikleri ile birlikte, Samsun’un önünü açacak projeleri yaparak, Samsun’un hak ettiği hizmetleri Samsun’a kazandırmak boynumuzun borcu. İnşallah hep beraber Samsunumuza hak ettiği hizmetleri yaparız" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm beklentisi olan mahallelerle ilgili çalışmaları en kısa zamanda yapacağız"

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Proje sayesinde şehrimiz kültürel anlamda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak çok güzel bir mekanı kazanacak. Bugün burada sizlerle buluşmamızın en önemli anlamı hizmet belediyeciliğinin en önemli eserlerinden birinin şehrimize kazandırılmasıdır. Burada kentsel dönüşüm beklentisi olan mahallelerle ilgili çalışmaları en kısa zamanda yapacağız" şeklinde konuştu.

Samsun’un şehircilik anlamında çok geliştiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "En başarılı hizmetlerin burada yapılarak Karadeniz’e dağılması gerekir. Bu anlamda İlkadım Belediyemize teşekkür ediyorum. Kentleşen toplumda insanlar yalnızlaşıyor. Bu anlamda insanların yalnızlığını giderecek bu tür binalara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"900 yataklı şehir hastanemiz inşallah bu sene temeli atılacak"

Samsun’da yapılan sağlık yatırımlarından bahseden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise şunları söyledi: "900 yataklı şehir hastanemiz inşallah bu sene temeli atılacak. Atakum’a yapılacak hastanemizin ihale tarihi belli oldu. 25 Temmuz’da ihalesi yapılacak. Tekkeköy’de de bir hastane yapıyoruz. Onun ihale tarihi ise 26 Temmuz. Sağlık alanında Samsunumuzun sorunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çözülecek."

Konuşmaların ardından butona basılarak Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinin temeli atıldı. Törene ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi

Temeli atılan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitnes salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslik ve düğün salonu gibi pek çok sosyal alan yer alacak.