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14 Nisan 2017 16:37

İlkadım’da eğlenceli trafik eğitimi

İlkadım Belediyesi 23 Nisan Çocuk Trafik Eğitim Parkında, ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri olmak üzere 5 bin öğrenci trafik eğitimini eğlenerek alıyor.

İlkadım’da eğlenceli trafik eğitimi

14 Nisan 2017 16:37


İlkadım başta olmak üzere Samsun’un değişik ilçelerinden birçok anaokulu ve ilkokulda eğitim gören minik öğrencilere trafik bilinci İlkadım Belediyesi Derebahçe Trafik Eğitim Parkında kazandırılıyor.


Derebahçe Mahallesi’nde bulunan İlkadım Belediyesi 23 Nisan Çocuk Trafik Eğitim Parkında 04-09 yaşları arasında binlerce çocuğa uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor. Mart ayının son haftası başlayan trafik bilinci oluşturma eğitimleri 15 Haziran’a kadar devam edecek. Beş bine yakın minik öğrenci trafik bilinci oluşturma eğitiminden yararlanacak. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polislerinden trafik kuralları hakkında eğitim alan minik öğrenciler, daha sonra uygulamalara katılıyor. Minikler, akülü araç kullanarak öğrendiklerini pekiştiriyor.



Akülü araçlarla uygulamalı eğitim


İlkadım Belediyesi 23 Nisan Çocuk Trafik Eğitim Parkında uygulamalı eğitim alan bir anaokulu öğrencileri hem teorik hem pratik eğitimlerle trafik kurallarını öğreniyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büroda görevli polis memuru Selahattin Uzun’un verdiği teorik eğitimden sonra çocuklar edindikleri trafik bilgilerini akülü araçlarla pratik olarak uyguluyorlar.



“Daha bilinçli nesiller yetiştiriyoruz”


Çocuk Trafik Eğitim Parkında minik yavrulara trafikte neler yapmaları gerektiğini öğretmeye çalıştıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yaya olarak trafik kazasına karışan her 4 kişiden biri çocuktur. Bu yaştaki çocuklarımıza trafik bilincinin oluşması için trafik eğitim pistimizde önce teorik eğitim, ardından ışıklarda nasıl hareket edilir, karşıdan karşıya nasıl geçilir, anne ve babayla çarşıda gezerken çocuğun hangi tarafta olacağı konusunda uygulamalı eğitimler veriyoruz. Ülkemizde trafik kazalarında maddi zarar ve insan kaybımız çok. Bunu önlemek, çocukları geleceğe hazırlamak için böyle bir çalışma yapıyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. İlkadım Belediyesi olarak çocuklarımızın erken yaşlarda trafik eğitimini almalarını sağlayarak çoğu zaman sonu ölümle biten trafik kazalarındaki hatalara fırsat vermemiş oluruz. Trafikte daha bilinçli nesiller yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.




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