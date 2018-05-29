İlkadım’da iftardan sahura birlik buluşmaları

Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ve Ahulu, Akgöl, Aşağıavdan, Ataköy, Avdan, Bilmece, Çanakçı, Çandır, Çatkaya, Çelikalan, Çivril, Derecik, Gürgendağ, Güzeldere, Kapaklı, Kavacık, Kuşculu, Toybelen, Uzgur, Yeşiltepe Mahallelerinin buluştuğu iftar programında konuşan Başkan Erdoğan Tok, “Bu akşam Ramazan coşkusu ile İlkadımlı hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 1 ay süren mübarek ayın her akşamında hiç ara vermeden farklı bir mahallemizde iftar soframızı kuruyoruz. Ancak 61 mahalleye sahip ilçemizde buluşmadığımız hemşehrilerimiz oluyordu. Bu yıl 20 mahallemizi buluşturan bu dev iftar programıyla tüm mahalle sakinlerimizle bir arada olma, sohbet etme ve dertleşme şansı bulduk. Bu buluşmada sizlerin gösterdiği teveccüh ile de çok güzel bir kardeşlik ortamını birlikte inşa ettik. Burada yaşanan birlik ortamının ilk önce ilçemizin tamamında sonra şehrimizde ve ülkemizde yaşanması geleceğe daha umutla bakmanın anahtarıdır. Güzel ve coşkulu buluşmamıza katılan tüm İlkadımlılara gönülden teşekkür ederim” dedi.

Ulugazi Camisinde Kur’an ziyafeti

Ulugazi Camisi’nde gerçekleşen Gönül Sohbetleri programında Ümraniye Medine Camisi İmam Hatibi Mehmet Pervane, vatandaşlara Kur’an ziyafeti verdi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve İlkadım Belediye Başkan Erdoğan Tok da katıldı. Kur’an tilaveti ve namazın ardından İlkadım Belediyesi tarafından cemaate çay ve lokma tatlısı ikram edildi.

Şahin: “Büyük Türkiye’yi istemiyorlar

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Erdoğan Başkanımızın gerçekleştirdiği bir birinden değerli programlarda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerle buluşmamızı sağlayan Erdoğan Tok Başkanımıza teşekkür ederim. Bizler Ramazan boyunca tüm camilerimizde namazlarımızı eda edebiliyor ve böyle güzel sohbetleri gerçekleştirebiliyoruz. Ancak dünyanın birçok yerinde özellikle Müslüman kardeşlerimiz zulüm ve baskı altında. İşte bizim umut olduğumuz bu kardeşlerimize el uzatmaya devam etmek için yaklaşan seçimler büyük önem arz ediyor. Tüm şer güçler büyük Türkiye karşısında birlik olmuş beklerken bizlerde istikrarın devamının önemini sizlerle paylaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu sebeple hepimize görevler düşüyor. İşte burada olduğu gibi sizlerle buluşarak istikrarın sürmesi gerektiğini konuşuyoruz. Ramazan Ayının ve kısa bir süre sonra gerçekleşecek seçinim de hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

İlkadımlılar sahurda da bir arada

Ulugazi Camisi avlusunda gerçekleşen buluşmanın ardından esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen heyet, Derebahçe Mahallesi Başakşehir Sitesi sakinleriyle gerçekleştirilen sahur programına katıldı. İlkadım Belediyesi tarafından kurulan çadırların altında ayını sofrada buluşan İlkadımlılarla hem gündem hem de talepler üzerine sohbet edildi. Bir aile ortamında gerçekleşen sahur programı sonrası site sakinleri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a taleplerini ilettiler.

İftardan sahura birlik buluşmaları

İlkadım’da iftardan sahura devam eden buluşmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Erkan Malkoç, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.