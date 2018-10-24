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İlkadım'da iki park yıl sonuna kadar tamam

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yapımı devam eden Kışla Parkı ile yenileme çalışması süren Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nı yıl sonuna kadar tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yapımı devam eden Kışla Parkı ile yenileme çalışması süren Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı yıl sonuna kadar tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.


Yapımı süren Kışla Parkı ve Fatih Mahallesi'nde yenileme çalışması devam eden Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı Kışla Mahalle Muhtarı Selamet Özçelik ve Fatih Mahallesi Muhtarı Ali Anıl ile birlikte inceleyen Başkan Tok, yılsonuna kadar bu iki parkın hizmete açılacağını ifade etti.



Kışla'ya yeni park


Kışla Parkı'nın mahallenin çehresini güzelleştireceğini kaydeden Başkan Tok, “Kışla Parkımız, 1380 m2 geniş bir alan üzerine kuruluyor. Parkımızda, 200 m2 oyun alanı ile çocuklarımız doyasıya eğlenebilecek. Yetişkinlerimizi unutmadık. Onlar için spor yapabileceği 50 m2 fitness alanı oluşturduk. Yine bu parkımız içerisine 40 m2 alan üzerine basketbol sahası yapıyoruz. Ayrıca, 700 m2 yeşil alanı ile birlikte halkımızın spor yapmalarına olanak sağlamak için 200 m2 yürüyüş yolu ile yapıyoruz” dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu yenileniyor


Fatih Mahallesi'nde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı baştan aşağıya yenileyerek daha modern bir şekilde halkın kullanımına sunacaklarını ifade eden Başkan Tok, “2 bin 500 m2 alan üzerine kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Parkımız içerisinde 200 m2 oyun alanı, 60 m2 fitnes sahası, yürüyüş yolu ile 110 m2 alan üzerine vatandaşlarımızın rahatlıkla aileleri ile birlikte piknik yapabileceği oturma alanları yapıyoruz. Yine bu parkımız içerisine 110 m2 alanda baskı beton üzerine meydan yapıyoruz. Bu meydanımızda vatandaşlarımızın rahatça vakitlerini geçirebileceği oturuma alanlarımız olacak. Allah'ın izniyle bu iki parkımızı yıl sonuna kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

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