İlkadım’da İmar Barışı mesaisi

“İmar Barışı” olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile vatandaşlar belediyelere akın etti.

’İmar Barışı’nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesini değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Artık konut, imar, iskan sorunları çözülecek" dedi.

İmar Barışı’nın halkta sevinç yaşattığını ifade eden Başkan Tok, “Haziran ayından itibaren belediyemize 1300 mükellefimiz müracaat etmiş olup 850 kişiye yapılandırma yapılmış ve 1100 mükellefimiz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün istediği bilgiler verilmiş olup, internet üzerinden müracaatlarını yapabilmeleri için bilgilendirilmiştir. Bu yasa ile beldemizde sıkıntılı olan mükelleflerimizin sıkıntıları giderilmiş olup her mükellefimize çare olmuştur. Bu yasadan her mükellefimizin yararlanması için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Vergilerin peşin ödenmesinde yüzde 90’a kadar ceza ve gecikme zamlarının silindiği kararsız olan vatandaşlarımızın kurumumuza uğrayarak bu geniş yasadan faydalanmaları menfaatleri icabıdır” diye konuştu.