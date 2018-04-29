-İlkadım’da kadınlara hizmet devam ediyor

Gümüşhaneliler Derneği Kadın Kolları Başkanlığı seçimi, İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evi’nde gerçekleştirildi. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçimde Gümüşhaneliler Derneği Kadın Kolları Başkanlığına Ayfer Acar seçildi. Seçimin ardından konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kadınların seçime gösterdiği yoğun ilginin önemli ve sevindirici olduğunu vurgulayarak, yeni başkan Ayfer Acar’ı tebrik etti. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Erdal Dinç’in de katıldığı programda konuşan Başkan Tok, "Hemşehri dernekleri kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması, dayanışmanın yaşatılması ve toplumun kaynaşması adına büyük değere sahiptir. Hanım kardeşlerimizin katılımı ve böylesi yoğun ilgisi bu değeri çok daha yukarıya taşımaktadır. Hayatın her alanında kadınların varlığı büyük bir gerekliliktir. Bu düşüncelerle hemşehri derneklerimize ve kadınları sosyal hayata dahil eden her türlü etkinliğe destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu seçimin de ilçemize ve hanım kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

"Her projede kadınlar düşünülüyor"

Kadınlara yönelik yatırımlarına devam ettiğini söyleyen Başkan Tok, "Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız her projede hanım kardeşlerimizi düşünüyoruz. Kültür merkezlerimizde 4 bine yakın bayan çeşitli branşlarda kurs görmekte ve el becerileri kazanmaktadır. Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde bayanlara eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çeşitli hizmetler sunulmakta. Samsun’da hiçbir spor salonunda bulunmayan fitness, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri spor salonunda bayanların rahatlıkla spor yapabilmelerine imkan sağlanıyor. Yapımı devam eden Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezimiz tamamlandığında sadece hanım kardeşlerimiz için eşsiz bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Birçok eğitim ve seminerle kadınların eğitimlerine destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Gümüşhaneliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayfer Acar ve yeni yönetim kurulu üyeleri tarafından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür plaketi verildi.