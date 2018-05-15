İlkadım’da kan bağışı seferberliği

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan ayında azalan kan stoklarını arttırmak için Samsun Cumhuriyet Meydanında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Kızılay’ın kökleri Türkiye’de olan, dalları dünyanın her yanına dağılmış köklü bir kurum olduğunu belirten AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, “Böyle köklü ve önemli bir kuruma fayda sağlayabilecek bir etkinlik oluşturmaktan şahsın ve AK Parti ailemiz adına büyük mutluluk duydum. Kan bağışı alışkanlık haline gelmiş hayatımızın bir parçası olmalıdır. Bizler de bu olguya dikkat çekmek için böyle bir etkinliğe dikkat çekmek istedik. Tüm Samsunlu kardeşlerimizi kan vermek için Kızılay’a bekliyoruz. Bu etkinlikte bizlere destek veren İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a da teşekkür ederim” dedi.

“Tüm vatandaşlarımızı kan vermek için Kızılay’a davet ediyorum”

AK Parti İlkadım ilçe Başkanlığı ta0rafından organize edilen kan bağışı programında vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tok, “Kan ihtiyacını gidermek için yapılan bu organizasyonun vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri sevindiriyor. Bizler de Kızılay’a Kan bağışları konusunda İlkadım Belediyesi olarak sürekli destek oluyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı kan vermek için Kızılay’a davet ediyorum. Böyle güzel bir organizasyona öncülük yaptığı için AK parti İlçe Başkanımız Hakan Ay ve ekibine teşekkür ediyor, böyle güzel çalışmaların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kan bağışı etkinliğine AK Parti Samsun İl Sosyal Politikalar Başkanı Ahmet Muştu, AK Parti Samsun İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mücahit Erbin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman de katıldı.