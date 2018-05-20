İlkadım’da ’Komşu İftarları’ devam ediyor

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un İlkadımlılarla buluştuğu iftar sofrasına vatandaşlardan yoğun ilgi vardı. İlkadım Belediyesi tarafından Ramazan ayının 4’üncü gününde Adalet Mahallesi Bursa Caddesi muhtarlık önünde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri orucunu açtı. Komşu İftarları programına büyük ilgi gösteren vatandaşlar Bursa Caddesi’ni doldurdu. Her akşam farklı bir mahallede kurulan komşu iftarlarında ezan okunmadan önce vatandaşlarla görüşerek Ramazan ayını tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, komşu iftarlarının kardeş iftarına dönüşerek gönülleri birleştirdiğini söyledi.

Başkan Tok: "Bu birliktelik başarıyı getiriyor"

İlkadım’da yaşanan başarılı dönemin birlik ve beraberliğe bağlı olduğunu belirten Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım altın çağını yaşarken her zaman değerli hemşehrilerimizle birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz en büyük gücümüz oluyor. 24 Haziran seçimlerine yaklaşırken de ülke olarak daha güçlü Türkiye için bir aradayız. Geçtiğimiz 4 yıla baktığımızda gelecek 100 yıla imza atacak eserler yaptığımızı görüyoruz. İlkadım’da yıllardır çözülemeyen sorunlara modern çözümler getirdik ve Samsun’a değer katacak eserler ortaya koymayı amaçladık. Yaptığımız her proje Samsunumuza hizmet edecek" şeklinde konuştu.

Köktaş: "Sizinle omuz omuza mücadele edeceğiz"

İlkadımlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Bizler burada kardeşlik içerisinde huzur ve mutlulukla iftar sofralarımız evlerimizde veya böyle sokaklarımızda kurarken dünyanın birçok yerinde iftar sofrası kuramayan veya oruçlarını top ve mermilerin gölgesinde açan Müslümanlar var. Rabbim en kısa zamanda onlara da huzurlu bir ortamda Ramazan’ın güzelliğini yaşatmayı nasip etsin. Bizler bu huzuru en başta canlarını bu vatan için vermiş şehitlerimize borçluyuz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Öte yandan, 17 yıllık istikrarın siz değerli hemşehrilerimizle omuz omuza devam ettiği ülkemizde çok önemli bir dönemece geliyoruz. Bundan önce 15 Temmuz’da nasıl omuz omuza ve sırt sırta mücadele ettiysek 24 Haziran’da da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı birlik olmuş şer güçlerle de aynı şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Hava muhalefetine karşı her türlü önlemin alındığı iftara; İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri, İlkadım Belediyesi Birim Müdürleri, İlkadım Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.