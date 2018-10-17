İlkadım'da kültür seferberliği

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde yürütülen kurslarda yeni dönem başladı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, usta öğretici, eğitmen ve kursiyerleri Gazi Sosyal Tesislerinde ağırladı. Başkan Tok eğitmen ve kursiyerlere karanfil dağıttı. İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya ve müdür yardımcılarının da katıldığı buluşmalarda yeni dönem kursları için planlamalar konuşuldu.

Yalçınkaya'dan Tok'a teşekkür

İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya yaptığı konuşmada, “En büyük destekçimiz ve iş ortağımız İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a sizler ve kurumum adına teşekkür ederim. İlkadım'da adeta kültür seferberliği başlatan Başkanımız Erdoğan Tok ve Belediyemiz Kültür Müdürlüğü ile çok sayıda branşta vatandaşlarımıza ev ekonomilerine katkı sağlayacak kurslar vererek hem el emeği geleneklerimizi hem de sanatsal çalışmalarımızı sürdürmüş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Üreten bireyler olmak çok önemli”

Adından söz alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, böylesine büyük ve önemli bir organizasyonla her yıl on binlerce çocuk, genç ve kadına sosyal, kültürel ve istihdama yönelik kazanımlar sağlamaktan mutluluk duyduğunu vurgularken düzenlenen bilgi, beceri kursları ile etkinlik atölyelerinde görev yapan usta öğretici ve eğitmenlere teşekkür etti. Tok, “Rabb'im bizlere, memleketimize ve güzel insanlarına hizmet etme fırsatı verdi. Bizim derdimiz insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek. Bu düşüncelerle İlkadım Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde yürüttüğümüz kurslarımıza katılan özellikle hanım kardeşlerimiz bir yandan el yeteneklerini geliştirirken, bir yandan da öğrendikleri mesleklerle kollarına altın bilezik takmaya devam ediyorlar. Bir yandan el sanatları kültürümüzü yaşatan kursiyerlerimiz bir yandan da ev ekonomilerine ciddi katkılar sağlama imkanı buluyorlar. Sadece bir kurs olarak değil sosyal yaşama katkı sağlayan, birlik ve beraberliğimize destek olan, başarılarıyla gurur duyduğumuz ve eğitim alanındaki hünerleşen hizmetleriyle örnek gösterilen siz değerli usta öğreticilerimiz, eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimize yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu.