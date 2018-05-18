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18 Mayıs 2018 11:20

İlkadım’da Kur’an Ziyafeti

İlkadım Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği “Kur’an Ziyafeti” programları büyük ilgi görüyor.

İlkadım’da Kur’an Ziyafeti

18 Mayıs 2018 11:20


Kadıköy Camisi’nde İstanbul Kadıköy Sahra-i Cedit Cami İmam Hatibi Habip Deveci, okuduğu Kur’an-ı Kerim ile kalplere dokundu. Habip Deveci, teravih namazı öncesi camiyi dolduran vatandaşlar tarafından huşu içinde dinlendi. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından teravih namazı kılındı.



4 yılda, 24 yıla bedel yatırımlar


Kılınan teravih namazının ardından cami çıkışında İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, vatandaşlarla kucaklaşarak ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Daha sonra cemaatle birlikte sohbet eden Başkan Tok, vatandaşlara 4 yılda İlkadım ilçesinde hayata geçirilen ve devam eden proje ve hizmetlerden bahsetti. Yaptıkları hizmetlere değinen Tok, 4 yılda yapılan projelerin büyüklük bakımından 24 yıllık hizmetlere bedel olduğunu kaydetti.


Cami çıkışında yapılan sohbete, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve AK Parti İlkadım Genlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman katıldı.




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