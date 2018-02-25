İlkadım’da kurtuluş gecesi

Yıl Kutlama Gecesi programı yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un ev sahipliğini üstlendiği gecede, Tonya’nın Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 100. yılı anıldı. Yoğun bir ilgi ile gerçekleştirilen gecede açılış konuşmasını yapan Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Bektaş; "Bu güzel birlikteliğe ev sahipliği yapan Başkanımız Erdoğan Tok’a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Böylesi önemli ve anlamlı bir programda verdiği destekle bizleri buluşturan Erdoğan Başkan hemşehri derneklerine verdiği destekle hem bu derneklerin ayakta kalmasını sağlıyor hem de kültürümüzün yaşatılmasında pay sahibi oluyor" dedi.

Kurtuluşun 10. yılında birlik mesajı

Tonya’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Kutlama Gecesinde konuşan ve mücadele yıllarını tekrar hatırlatan Trabzon Tonya İlçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, "Bundan 100 yıl önce kurtuluş mücadelesini kazanmamızın en büyük sebebi birlik içerisinde düşmana karşı koymamızdı. O günlerden bu günlere geldiğimizde görüyoruz ki, bu akşam ki örnek gibi birlik ve beraberliğimizi hiç kaybetmemişiz. Bu güzel gecede olduğu gibi birlik ve beraberliğimiz hiç bitmesin" diye konuştu.

Tok; "100 yıl önceki mücadele devam ediyor"

Tonyalıların gösterdiği yoğun ilgi ve teveccüh karşısında duyduğu mutluluğunu ifade ederek söze başlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok: "Bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duydum. 100 yıl önce büyük Türk Milleti yurdun dört bir yanında destanlaşmış mücadelelere imza attı ve milletçe kurtuluş destanını yazdı. 100 yıl sonra bu mücadele hala devam ediyor. İçeride ve dışarıda bu milleti bölmeye yeltenen faaliyetler hep devam ediyor ama bugün başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dik ve kararlı duruşumuzla dünyaya kim olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Afrin’de tarih yazan şanlı ordumuz Türk Milletinin bölünmezliğinin bir ispatı olmaya devam ediyor. Bu vesile ile Mehmetçiğimizi tekrar kutluyor, Aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa ayrıca; CHP Samsun Milletvekilli Kemal Zeybek, Tonya Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Kurt, Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Kınay Yanık ve birçok vatandaş katıldı.