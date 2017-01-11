Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 17:07

İlkadım’da miniklere geri dönüşüm eğitimi

İlkadım’da miniklere geri dönüşüm eğitimi

11 Ocak 2017 17:07

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi için birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyledi.
İlkadım Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerini gezen anaokulu öğrencileri hem eğlendiler hem öğrendiler. İlkadım Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri’nin bu seferki ziyaretçileri Ziya Esen Anaokulu öğrencileri oldu. Geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması maksadıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ziyaret ettiği belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde aylık 800 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Miniklere ayrıştırma yerinde gösterildi
Geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı katkıların önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok başarılı projeye imza atan İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, minik ziyaretçilere tesisi gezdirirken eğlenceli bir ortamda geri dönüşüm konusunda doğru bilgi edinmelerini sağlıyor. İlkadım Belediyesi ambalaj atıkları toplama araçları tarafından toplanarak geri dönüşüm tesisine getirilen ambalaj atıklarının ayrıştırılma süreci her aşaması miniklere uygulamalı olarak gösteriliyor.

"Geri dönüşüm milli sorumluluktur"
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geri dönüşümle ilgili her projeye kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, “Geri dönüşüm konusu bizim çok önem verdiğimiz konulardan biridir. Tüm insanlığın ve yavrularımızın geleceğinin söz konusu olduğu geri dönüşüm ve çevre dostu bütün çalışmalar yerel konuların ötesinde evrensel bir sorumluluktur. Geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı katkılar da göz önünde bulundurulunca daha da önem kazanmaktadır. Günlük 5 milyon TL değerinde kağıt, karton, metal, cam, plastik, tekstil ve ahşap gibi atık üreten ülkemiz, maalesef bunun sadece 2 milyon TL’lik kısmını ekonomiye tekrar kazandırabiliyor. Bu nedenle geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlardaki yavrularımıza aşılanması büyük önem taşıyor” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç