İlkadım’da miniklere geri dönüşüm eğitimi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi için birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerini gezen anaokulu öğrencileri hem eğlendiler hem öğrendiler. İlkadım Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri’nin bu seferki ziyaretçileri Ziya Esen Anaokulu öğrencileri oldu. Geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması maksadıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ziyaret ettiği belediyeye ait geri dönüşüm tesisinde aylık 800 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.



Miniklere ayrıştırma yerinde gösterildi

Geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı katkıların önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok başarılı projeye imza atan İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, minik ziyaretçilere tesisi gezdirirken eğlenceli bir ortamda geri dönüşüm konusunda doğru bilgi edinmelerini sağlıyor. İlkadım Belediyesi ambalaj atıkları toplama araçları tarafından toplanarak geri dönüşüm tesisine getirilen ambalaj atıklarının ayrıştırılma süreci her aşaması miniklere uygulamalı olarak gösteriliyor.



"Geri dönüşüm milli sorumluluktur"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geri dönüşümle ilgili her projeye kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, “Geri dönüşüm konusu bizim çok önem verdiğimiz konulardan biridir. Tüm insanlığın ve yavrularımızın geleceğinin söz konusu olduğu geri dönüşüm ve çevre dostu bütün çalışmalar yerel konuların ötesinde evrensel bir sorumluluktur. Geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı katkılar da göz önünde bulundurulunca daha da önem kazanmaktadır. Günlük 5 milyon TL değerinde kağıt, karton, metal, cam, plastik, tekstil ve ahşap gibi atık üreten ülkemiz, maalesef bunun sadece 2 milyon TL’lik kısmını ekonomiye tekrar kazandırabiliyor. Bu nedenle geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlardaki yavrularımıza aşılanması büyük önem taşıyor” dedi.