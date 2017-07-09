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09 Temmuz 2017 19:12

İlkadım’da Mübadiller pilav gününde buluştu

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlyasköy Mübadele Derneği tarafından düzenlenen 3.

İlkadım’da Mübadiller pilav gününde buluştu

09 Temmuz 2017 19:12

Etli Kazan Pilavı Günü’nde mübadillerle buluştu.


Pilav gününde vatandaşlarla tek tek tokalaşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesi sınırlarında birçok mahallede mübadil yaşadığına dikkat çekerek, kendi kültürlerini, örf, adet ve geleneklerini yaşatan mübadil derneklerine başarılı ve aktif çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Mübadiller tarafından geleneklere uygun olarak yapılan etli kazan pilavını katılımcılara kendi dağıtan Başkan Tok, “Ata mirası olan gelenek, görenek, örf, adet ve kültürlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hususunda mübadil dernekleri çok aktif çalışarak başarılı işlere imza atıyorlar. Belediye olarak hemşehri dernekleri ile sıkı bir temas içerisindeyiz. Kültür, örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması için faaliyetlerini sürdüren hemşehri derneklerinin Samsunluluk bilincine sahip olmaları için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hemşehrilik, aidiyet duygusunu anlatır. Kaynaşmaya vesile olan bu birliktelikler geçmişle gelecek arasında bağın kurulmasına vesile olur. Hemşehri dernekleri vasıtasıyla yeni nesil, birbirini tanıyor, kaynaşıyor. Yardımlaşma ve dayanışma için bu kuruluşlar önemli bir fonksiyon üstleniyor" dedi.




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