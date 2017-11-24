İlkadım’da Öğretmenler Günü coşkusu

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen 24 Kasım Öğretmenler Günü buluşmasında Başkan Erdoğan Tok, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bağlı kültür merkezlerinde görevli usta öğreticiler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun mini konseriyle başladı.

“Öğretmen geleceğimizi aydınlatır”

Yaptığı konuşmaya öğretmenler gününü kutlayarak başlayan ve öğretmen sevgisinin aile sevgisi kadar kutsal olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Hepimizin hayatında mutlaka bir öğretmenin izleri vardır. Onların özveri ve çıkarsız emekleri mesleklerini en kutsal mesleklerden biri yapmaktadır. Geleceğe umutla bakabilmek için evlatlarımızı emanet ettiğimiz ve koşulsuz güvendiğimiz değerli eğitimcilerimizi canı gönülden kutluyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene sevgi ve saygı vardır. Ben hala bir öğretmenimi gördüğümde yanına koşarak eline sarılıp öpüyorum. Bu bilinçle de belediyemizce gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerimize de öğretmenlerimize en iyi imkânları sağlamayı sürdürüyoruz. 3 bin 627 öğrenciye 230 branşta 135 öğretmenimizle eğitim veriyoruz. Eğitim ve kültür merkezlerimizde vatandaşlarımıza en iyi eğitim imkânlarını sağlıyor, öğretmenlerimiz için de en modern eğitim alt yapısını oluşturuyoruz. Bu özel günde bir araya geldiğimiz buluşmada da öğretmenlerimizin güler yüz ve samimiyetleri de bizlere en büyük motivasyon oldu. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Sakarya İlkokuluna ziyaret

İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Öğretmenler Günü buluşmasının sonunda öğretmenlere gül dağıtarak hatıra fotoğrafı çektiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, buradan Sakarya İlkokuluna geçerek okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya geldi. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Kurtoğlu ve Şube Müdürlerinin de katıldığı buluşmada öğretmenlerle tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi.