İlkadım'da okul kantinleri mercek altında

Yeni eğitim ve öğretim sezonunun başlamasıyla okul kantinlerine yönelik kontrollerini sıklaştıran İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinleri mercek altına aldı.

Kantinlere titiz denetim

Denetimlerde kantin çalışanlarına uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren zabıta ekipleri, genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda okul kantini işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan şeker, çikolata gibi ürünlerin ve kırmızı gruba giren gazlı içeceklerin satılıp satılmadığını titizlikle inceledi.

Denetimler sürecek

İlkadım ilçesi sınırlarında bulunan tüm okullarda kantin denetimini sıklaştırdıklarını ifade eden Zabıta Müdürü Süleyman Yılmaz, “Özellikle Sağlık Bakanlığımız tarafından okullarımızda satışı yasaklanan gıdalar ve gazlı içeceklerin satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda kantin çalışanlarını hijyen ve çalışma hususlarında detaylı bilgilendiriyor ve satışı yapılan ürünlerin son tüketim tarihleri dahil tüm ayrıntılarını ekiplerimizle inceliyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımız ve gençlerimizin eğitim aldıkları yerlerde daha sağlıklı beslenmeleri için devam ettirdiğimiz bu çalışmalar hız kesmeden sürecektir” dedi.