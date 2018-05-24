İlkadım’da piknik havasında iftar buluşması

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen "Komşu İftar Sofrası" projesi kapsamında Yaşardoğu ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verildi. İftar öncesi vatandaşın isteklerini dinleyen Başkan Tok, iftar alanının hemen yanında bulunan boş arazide, iftar buluşmasını bir piknik havasına sokan mahalle sakinlerinin yanına oturarak sohbet etti.

İftarlarını açan ailelerle bir araya gelerek bu güzel ortamı oluşturdukları için teşekkür eden Başkan Tok, "Bu buluşmaları aile ortamına dönüştüren tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim. Bu projemizi başlatırken zayıflayan komşuluk ilişkilerini sağlamlaştırmayı planlamıştık. Burada gördüğümüz manzara amacımızın doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Mahalle sakinlerimiz aileleri ve komşuları ile birlikte masalarda bir araya gelirken ikramlarımızı bir piknik havasında paylaşan hemşehrilerimizi görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu samimi ortamda vatandaşlarımızla bir arada olmak eşsiz bir mutluluktur" dedi.

4 yılda 62 çocuk parkı, 12 halı saha

İftar öncesi vatandaşları selamlayarak tek tek sohbet eden Başkan Erdoğan Tok yaptığı konuşmada İlkadım Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere verdikleri değeri vurgularken, "Çocuklarımıza eğitim olanakları sunduğumuz İLKEM Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra 4 yılda 62 çocuk parkı 12 halı saha yaptık. Bu hizmetlerimizin tamamından binlerce yavrumuz faydalanarak mutlu oluyor. Çocuklarımızın bu mutlulukları da bizim en büyük ödülümüz oluyor. Biliyoruz ki; bugünün mutlu çocukları ve gençleri yarının başarılı bireyleri olacak" şeklinde konuştu.

İftar programına; Yaşardoğu Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Murat Türer ve belediye birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

İlkadım’da gönül sohbetleri devam ediyor

İlkadım Belediyesi tarafından her gece başka bir camide gerçekleştirilen "Gönül Sohbetleri" programının Anadolu Oğuz Türkleri Camisi’nde misafir hocası Çarşamba Hamza Aslan Kur’an Kursu Eğitmeni Mustafa Çolakoğlu oldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve çok sayıda vatandaşın katıldığı teravih programında Kur’an tilaveti ve teravih namazının ardından İlkadım Belediyesi tarafından ikram edilen lokma tatlısı ve çay eşliğinde sohbet edildi. Vatandaşların İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a taleplerini ilettiği sohbette buluşmasında yoğun katılımları için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Tok, "Ramazan boyunca teravih namazı ve sonrasında vatandaşlarımızla bir arada olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum" dedi.