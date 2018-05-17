İlkadım’da Ramazan programları başladı

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da akşam namazı ve teravih namazı arasında değişik iller ve camilerden İlkadım Belediyesinin misafiri olarak gelen imam ve müezzinleri İlkadımlılarla buluşuyor. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sohbetlerle manevi duyguların Ramazan’a yakışır bir doygunlukta yaşandığı İlkadım’da bu yılın ilk misafiri hocası Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzin Kayyımı Hasan Köylü oldu.

Teravih öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzin Kayyımı Hasan Köylü ’nün okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını kılan İlkadımlılar, namaz sonrası Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Av. Hakan Ay, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Cem Emre Çakan ve AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman’ın da katılımlarıyla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ile bir araya geldi.

Tok: “Ramazan sevicini yeniden yaşıyoruz”

Namaz sonrası cami cemaati ile tek tek tokalaşarak sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Hamdolsun bu yıl da Ramazan sevincini yeniden yaşıyoruz. Ramazan sohbetleriyle hemşerilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu Ramazan’da da her sene olduğu gibi bir birinden değerli hocalarımızın Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve sohbetleri ile gönüllerimiz huzurla dolacak. Tüm Samsunlu kardeşlerimizi her akşam başka bir camide gerçekleşecek teravih programlarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Dokunmadığımız cami kalmadı”

Ardından İlkadım’da devam eden proje ve hizmetler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Başta camilerimiz ve okullarımız olmak üzere ilçemizde dokunmadığımız hiçbir alan kalmadı. Şu an avlusunda bulunduğumuz Bahçelievler Camiimizin hemen yanı başında bulunan ve yapımında sona gelinen Kur’an kursu binasının yapımında büyük bir pay sahibi olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde ki tüm camilerde mutlaka bir bakım, onarım ve ya yenileme çalışmamız var. 4 yıllık başkanlık süremde hem İlkadım’da ki tüm camilerimiz hem de sınırlarımız dışında birçok camiye destek olmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Camiler biz Müslümanlar için sadece ibadet alanları değil aynı zamanda sosyal alanlardır. Bizler de bu bilinçle tüm talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.