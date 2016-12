İlkadım’da Şeb-Arus töreni yapılacak

İlkadım Belediyesi, Hz. Mevlana’nın ahirete intikalinin 743’’üncü vuslat yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliğinde “Şeb-i Arus töreni” düzenleyecek.

İlkadım Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliği ile 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Töreni programı gerçekleştirecek.

Her yıl düzenli olarak organize edilen Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda vefatının, 743’üncü sene-i devriyesinde büyük mütefekkir, gönül insanı, sevgi medeniyetin mimarlarından Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri yâd edilecek.

İki bölümden oluşacak Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Töreni’nin ilk yarısında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Solist Ömer Faruk Belviranlı’nın şefliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Musikisi eserlerini seslendirecek. Programın ikinci bölümünde okunan ilahiler eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sema Töreni icra edecek.



“Konya’daki Şeb-İ Arus töreni samsunda yapılacak”

Büyük mütefekkir, gönül insanı, sevgi medeniyetinin mimarlarından Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini vefatının 743’üncü sene-i devriyesinde düzenlenecek Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Töreni ile yad edeceklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte her yıl geleneksel olarak Samsun’sa Şeb-i Arus töreni düzenliyoruz. Konya’da her yıl tertip edilen Şeb-i Arus törenini tüm ekibiyle birlikte Samsun’a taşıyoruz. Mevlana Celaleddin-i Rumi yalnızca bizlerin değil, artık tüm dünyanın gönül coğrafyasının sultanları arasında kabul görmüş bir şahsiyettir. Birçok konuda zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde onun hoşgörüsü ve fikirlerine daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle şiddetten ve kibirden arındırılmış bir gelecek için yüzyıllar öncesinden bize yol gösteren bu toprakların yetiştirdiği bilge kişilik Hazreti Mevlâna’nın nasihatlerine duyduğumuz ihtiyaç, onu özümseyerek, onu ehli kişilerden dinleyerek, gelecek nesillere aktararak giderilebilecektir. Vuslatı’nın 743’üncü senesinde onu hatırlamamıza vesilesi olan görüşlerinin, yaşayışının milletimizin birlik ve beraberliğine örnek olması, tüm insanlığın da kardeşlik duygularını pekiştirme vesilesi olması temennisi ile Hz. Mevlana’yı rahmet ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.