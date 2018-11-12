-İlkadım'da "Sıfır Atık Projesi" eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İlkadım'da eğitim verecek okul yetkilileri için eğitim programı düzenlendi.

İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projenin amacı, okullardan başlayarak tüm ilçe de sıfır atık sağlayabilmek. Eğitim, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından verildi. Proje kapsamında öğretmenlere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, kamu binalarına, kağıt, plastik, metal, cam, organik atıklar ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla toplama kutuları yerleştirileceğini açıkladı. Atıkların yerinde ayrıştırılmasının sağlanması için gerçekleştirilen eğitimlerle ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtildi.

Projenin ekonomiye ve çevreye büyük fayda sağlayacağını belirten İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Köksal Sarıcaoğlu, "Belediyenin en büyük işlerinden biri temizlik işidir. En önemli hususlardan biri de atıkların aynı cins atıklar olmamasıdır. Kimisi kağıt, kimisi plastik, kimisi cam, kimisi metal. Bütün bu atıkları toplayıp ayrıştırmak ekstra bir külfet anlamına geliyor ve bu külfet hepimizin cebinden çıkıyor. Hem masrafları ortadan kaldırmak hem giderek büyüyen plastik atık sorunlarını çözmek hem de ayrıştırmaya harcanan enerjinin daha verimli alanlara kaydırılması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğüyle Sıfır Atık Projemize daha da büyük önem veriyoruz. Sadece atıkların ayrıştırılması değil raporlarının da sağlanabilir olması adına proje büyük önem taşıyor. Bu proje ile ayrıştırılan atıklar dönüştürülürken amaç sıfır atık oluşturmak" dedi.