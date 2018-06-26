İlkadım’da yeni hizmet binasında sona gelindi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yeni belediye hizmet binası ve cami inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerden bilgi alan Başkan Tok, sön rötuşları yapılan hizmet binasının süratle tamamlanması için “Daha hızlı çalışın” talimatı verdi.

20 dönümlük alan içerisine inşa edilen belediye yeni hizmet binasının süratle tamamlanması için gerekli talimatları veren Başkan Tok, açılış için gün saydıklarını söyledi. Tok, “5 bin metrekarelik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarından oluşan yeni belediye hizmet binası ve cami inşaatımızda vatandaşlarımızın hizmetine açılması için gün sayıyoruz. Böyle büyük bir projeyi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenini kazanıyor hem de İlçemizin geleceğine ışık tutacak projelerimizi bir an önce bu binamızda gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.