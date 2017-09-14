İlkadım’daki spor yatırımları konuşuldu

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Ankara’ya giden Başkan Tok, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bakanlık binasındaki makam odasında görüşerek İlkadım ilçesine yapılan ve yapılacak spor yatırımları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Bak’a teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şahsına gösterilen ilgi ve muhabbetten ötürü teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Belediyesinin yapmış olduğu spor projelerinden ve yapacakları spor yatırımları hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçede belediye başkanı olduğunu söyleyen Başkan Tok, “ İlkadım ilçemizde genç nüfusumuzun fazla olmasından ötürü spor yatırımlarını çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki, çocuklarını ve gençlerini ihmal eden bir toplumun geleceği karanlıktır. Bu nedenle spor alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Ankara ile diyalog ve uyuma çok önem veren girişimci belediyecilik anlayışımızla hükümet yatırımlarını bölgeye kazandırdıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bir önceki Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile görüşerek eski Fen İşleri Çatalarmut şantiyesini bakanlığımıza tahsis ederek Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini ilçemize kazandırdık. Bu vesile ile eski Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay’a tekrardan ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a hediye takdim ettiği ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.