İlkadım’dan 5 yeni mahalleye hizmet atağı

Yeşiltepe, Uzgur, Çivril, Kadamut ve Çanakçı Mahallelerine yapılan hizmetleri yerinde görmek için 5 mahalleye ziyarette bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşku ve teveccühle karşılandı. Eşit hizmet anlayışıyla merkez mahallelerde yapılan tüm hizmetlerin eksiksiz olarak bütün mahallelere ulaşması için talimatlarını verdiğini belirten Başkan Tok, “İlçemizin merkeze en uzak mahallelerinden başlayarak hizmetlerimizi değerli hemşehrilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda özellikle mahalleler arası ulaşım ve çevre düzenlemesi ilk plana alınmış durumda. Mahalleleri hem bir birine hem de farklı yollarla bir birine bağlayarak ulaşım ağını güçlendiren İlkadım Belediyesi ekipleri toplamda 36 Bin 750 metrekare yol ile Yeşiltepe, Uzgur, Çivril, Kadamut ve Çanakçı Mahallelerini ayrı ayrı bir birine bağladı. Ayrıca Yeşiltepe Mahallesinde bin 300 metrekare çıkma taş kaplama, 200 metre bordür, 250 metrekare kaldırım ve çocuk oyun grubu ile yepyeni bir mahalle meydanı oluşturuldu” diye konuştu.

Yeni mahallelerde yapılan çalışmalarla hem yeni ve modern yaşam alanları oluşturulduğunu hem de çok eskilere dayanan köy, mahalle meydanı geleneğinin yaşatıldığını belirten Başkan Tok, şunları söyledi:

“Yeni mahallelerimizde yaptığımız hizmetlerden dolayı bu ziyaretlerde görüyoruz ki vatandaşlarımız çok mutlu. Bu mutlulukta bizler için bir gurur kaynağı. Yaptığımız hizmetlerle bu mahallelerimizi ilçemizin gözbebeği haline getiriyoruz. Yaz döneminde ekiplerimiz ara vermeden sürdürdükleri çalışmalarda mahallelerimizin hem çehresini hem de ulaşımını en iyi seviyeye getirmeyi amaçlıyorlar. Bu hizmetlerimizin karşılığında da ziyaret ettiğimiz her mahallemizde hemşehrilerimizin candan karşılamalarını ve teveccühlerini görüyoruz. Bu samimi yaklaşımları için tüm İlkadımlı kardeşlerimize teşekkür ederim.”