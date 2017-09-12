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12 Eylül 2017 13:25

İlkadım’dan Avrupa şampiyonluğuna

2-9 Eylül 2017 tarihleri arasında, Makedonya’nın Üsküp kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’ndan Avrupa Şampiyonluğu ile dönen İlkadım Belediyesi sporcusu Fatma Zehra Kol, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret etti.

İlkadım’dan Avrupa şampiyonluğuna

12 Eylül 2017 13:25


Makedonya’nın Üsküp kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’ndan Avrupa Şampiyonluğu ile dönen İlkadım Belediyesi sporcusu Fatma Zehra Kol, ayağının tozuyla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u ziyaret etti. Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda mücadele eden Milli Sporcu Fatma Zehra Kol, şampiyonluğu göğüslerken 48 kg’da mücadele eden Hamide Yavuz Avrupa üçüncüsü oldu.


Zehra’nın şampiyonluğu ile yeniden gündeme gelen İlkadım Belediyespor birçok branşta yetiştirdiği sporcular ile hem ulusal hem de uluslararası platformlarda büyük başarılara imza atıyor. 2 bin 500 lisanslı sporcusu ile Samsun’un en büyük spor kulübü olan İlkadım Belediyespor adeta sporcu fabrikası gibi çalışırken 30’dan fazla sporcusu da milli takımlarda mücadele ediyor.


Avrupa şampiyonasından döner dönmez ayağının tozuyla İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u ziyaret eden başarılı sporcular, bu başarının arkasında Başkan Erdoğan Tok’un büyük desteğinin olduğunu söylediler.


Bu başarıların sadece İlkadım ve Samsun için değil tüm Türkiye için gurur kaynağı olduğunu dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım Belediyesporumuz her branşta başarılı sporcular yetiştiren ve artık tüm ülkede adı bilinen büyük bir kulüp haline gelmiştir. Bir önceki belediye başkanlığım döneminde yaptırdığım Mete Adanır Spor Salonu bu gün her yıl ortalama bin 500 vatandaşımızın fitness ve aerobik gibi sporlardan yararlandığı ve 2 bin 500 lisanslı sporcuya ev sahipliği yaptığı bir salon haline geldi. İşte bu salonda yetişen Zehra ve Hamide kızlarımızda Avrupa’da Türk bayrağımızı dalgalandırarak hepimizin gururu oldu. Genç sporcularımızı ve hocalarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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