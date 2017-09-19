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19 Eylül 2017 13:30

İlkadım’dan Gürgendağı yoluna sathi kaplama

En ücra noktalara hizmet götürdüklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gürgendağ Mahallesi Topaluşağı mevkisinde 2 kilometrekarelik sathi kaplama çalışması yaptıklarını kaydetti.

İlkadım’dan Gürgendağı yoluna sathi kaplama

19 Eylül 2017 13:30


İlkadım Belediyesi tarafından sürdürülen yeni yol açma, asfalt kaplama ve sathi yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Gürgendağı Mahallesi Topaluşağı mevkisinde sürdürülen yol çalışmalarında 2 kilometrelik yol sathi kaplama çalışması tamamlandı. 10 bin metrekarelik alana kaplama malzemesine dökülerek tamamlanan yol çalışması sonrası vatandaşlardan büyük memnuniyetle karşılandı.


Hizmetlerin her yıl daha ileriye taşındığı İlkadım Belediyesinde 2017 yılının 9 aylık dönemi itibarı ile 47 bin metrekare sathi kaplama yapılırken, 2016 yılı toplamı 33 bin metrekare olan sathi kaplama yol çalışmaları gerçekleşti. Bir yandan nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde kaldırım, parke taş yol, asfalt yenileme çalışmaları devam ederken bir yandan da merkeze daha uzak olan mahallelerde yol çalışmaları hızla devam ediyor. “Her noktaya eşit hizmet” sloganı ile çalışan İlkadım Belediyesi İlçe genelinde 3 yıl gibi kısa bir sürede 123 km sıcak asfalt, 24 km parke taş yol, 96 km beton kaldırım, 46 km sathi kaplama ve 40 km yeni yol açma çalışmaları ile büyük bir başarıya imza atıyor.



“İlkadım’da ücra köşeye hizmet”


İlkadım Belediyesi olarak medeniyetin temel gereksinimi olan ulaşım hizmetlerini tüm vatandaşlara en iyi şekilde sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Uzak yakın demeden ilçemizin en ücra köşesine hizmet götürerek mahallelerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturuyoruz. Yaptığımız her hizmette vatandaşlarımızın hayat standartlarını arttırmayı amaçlarken gece gündüz ara vermeden çalışarak İlkadım’da uzakları yakın ediyoruz” dedi.




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