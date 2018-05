İlkadım’dan Komşu İftarları ve Kur’an Ziyafeti

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından geleneksel hale getirilen "Komşu İftarları"nda ilk buluşma Ulugazi, Saitbey ve Kale Mahalleleri sakinleriyle gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Komşu İftarları buluşması bu yıl ilk olarak Şifa Yurdu Sokak’ta Ulugazi, Saitbey ve Kale Mahalleleri sakinlerini bir araya getirdi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından her Ramazan gerçekleştirilen iftar programına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı, Sait Bey Mahallesi Muhtarı Hasan Yalçın Kılıç, Kale Mahallesi Muhtarı Ahmet Hayri Öztürk, İlkadım Belediyesi Başkan Yarımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlkadımlılar aynı sofrada buluştu

İlkadım Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında Şifa Yurdu Sokak’ta buluşan binlerce İlkadımlı Ramazan ayının maneviyatını en güzel şekilde yaşadı. Sokak boyunca kurulan sofrada dualar edildi, birlik ve kardeşlik için hep bir ağızdan ’amin’ dendi.

“Bu birlik ruhu en büyük başarıdır”

"Ramazan ayının manevi atmosferini her zaman beraber yaşamak için her gün farklı bir mahallede vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Geleneksel hale getirdiğimiz Komşu İftarlarımızın bir yenisini Ulugazi Mahallesi, Şifa Yurdu Sokağı’nda binlerce vatandaşımız ile birlikte gerçekleştirmekten son derece onur ve gurur duyuyorum. Son zamanlarda komşuluk ilişkilerinin azaldığı apartmandan bir cenaze olup diğer komşunu haberi olmadığı, ailelerinin birbirinden kopmuş olduğu bir süreçten geçiyoruz. İstedik ki Komşu İftarları ile beraber apartmanda ki komşuları, akrabaları bir araya getirelim bir sofra etrafında buluşturalım. Bu sebep ile Komşu İftarlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yoksa burada bulunan vatandaşlarımızın her biri evinde ikram etmiş olduğumuz yemekler mevcuttur. Ama bir araya gelmek kaynaşmak beraber olmak bunu önemsiyoruz. Her akşam farklı bir mahalledeyiz farklı farklı mahallelerde mahalle sakinlerimiz ile aynı sofrada buluşuyoruz. Bugün ise Ulugazi Mahallesi, Şifa Yurdu Sokağı’nda muazzam bir atmosfer var binlerce kardeşimiz ağabeyimiz teyzemiz aynı sofrada. Görüyoruz ki iftarlarımız amacına ulaşmış. Allah bu sofraları boş bırakmayan vatandaşlarımızdan razı olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Çaylar içildi, sohbetler edildi

İlkadım Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen ve farklı camilerden misafir olarak gelen hocalar tarafından Kur’an tilaveti veriliyor. Şifa Yurdu Sokak’ta gerçekleştirilen Komşu İftarları programının hemen ardından Fatih Mahallesi Fatih Camisi’nde Antalya Murat Paşa Camisi İmam Hatipi İrfan Keskin tarafından okunan Kur’an tilaveti ile gönüller coştu. Ardından İlkadım Belediyesinin lokma ve çay ikramları eşliğinde Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve Hak-İş Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun’un katılımları ile İlkadımlılarla çaylar içildi, samimi bir ortamda sohbetler edildi. Vatandaşların gösterdiği teveccüh için mutluluğunu belirten Başkan Tok, “Değerli hemşehrilerimizle bu samimi ortamda Ramazan’ın ruhuna uygun yaşadığımız paylaşım ve birliktelik bizler için en büyük mutluluk oluyor. Gösterdiğiniz ilgiye her zaman ara vermeden sürdürdüğümüz hizmetlerimizle teşekkür etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.