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10 Ağustos 2018 13:37

İlkadım’dan Ordu’ya yardım eli

Samsun İlkadım Belediyesine bağlı ekipler Başkan Erdoğan Tok’un talimatıyla Ordu’da yaşanan sel afetinde vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti.

İlkadım’dan Ordu’ya yardım eli

10 Ağustos 2018 13:37


Ordu’da meydana gelen sel afetiyle mücadele için belediye ekiplerinin erken saatlerde Çaybaşı ilçesine doğru yola çıkarak afetle mücadeleye başladığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı bir an önce sararak vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına dönmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Belediye olarak mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bir an önce en aza indirgemek adına olayları yakından takip ediyoruz. Bu vesile ile Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelandan dolayı hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar ve sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.




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