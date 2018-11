İlkadım'dan Samsunsporlu Aileler Platformuna Çanakkale gezisi

Geziden oldukça memnun olduklarını belirten platform üyeleri bu anlamlı etkinlik için Başkan Erdoğan Tok'a teşekkürlerini iletti. Bursa'da Osmanlı döneminden kalan tarihi yapıların gezilmesinin ardından Bandırma'da 1 gece konaklayacak kafile, ertesi gün Çanakkale'de şehitliği ziyaret ederek alanında uzman rehberlerden bilgi alacak. Önce Bursa'da Osmanlı döneminin izlerini taşıyan cami ve eserleri gezerek dönemin mimari yapısını tanıyan kafile Çanakkale gezisiyle de yakın tarihe şahitlik edecekler.

“9 bine yakın İlkadımlı kardeşimiz Bursa ve Çanakkale'ye uğurladık”

Her hafta 3 otobüs ile salı ve cuma günleri iki sefer düzenlenirken kafileleri her defasında uğurlamaktan memnun olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Düzenlediğimiz geziye katılarak geri dönen tüm hemşehrilerimizden olumlu dönüşler almaktan ve her şeyden öte böylesi gurur duyulacak bir tarihi gençlerimize aktarmaktan sonsuz bir mutluluk duyuyorum. Her hafta toplam 6 otobüs ile hemşehrilerimizi tarihimizle buluşturuyoruz. Bugüne kadar 9 bine yakın İlkadımlı kardeşimizi bu gezilerle buluşturduk. Bu sefer ise konuklarımız Samsunsporlu Aileler Platformu. Değerli platform üyelerimizi Bursa ve Çanakkale gezimize uğurlarken hem güzel bir gezi geçirmelerini hem de şehitlerimizi dualarla anmalarını temenni ediyorum” dedi.