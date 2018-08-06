İlkadım’dan serinleten ikram

Başkan Erdoğan Tok tarafından “Mutlu İlkadım Mutlu Yüzler” sloganı ile gerçekleştirilen ’Geleneksel Halk Buluşmaları’nda Başkan Tok, Batı Park’ta piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Havaların sıcak seyretmesi nedeni ile oldukça dolu olan piknik alanında çocuklar ve vatandaşlara dondurma dağıtan Başkan Erdoğan Tok, ayrıca çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Piknik yapan ailelerin masalarına oturarak onlarla sohbet eden Başkan Tok, evlilik yıldönümünü ailesi ile kutlamaya gelen bir çiftin pastasını beraber kesti. Özellikle çocuklara yakın ilgi gösteren Başkan Erdoğan Tok, yaşlıların hatırını sorarak hayır dualarını almayı da ihmal etmedi. Alanı dolduran herkesle tek tek sohbet eden Tok, vatandaşların isteklerini geri çevirmeyerek hepsiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Mutlu İlkadım mutlu yüzler”

“Mutlu İlkadım Mutlu Yüzler” sloganı ile gerçekleştirilen buluşmada Batı Park’ta piknik yapan vatandaşlarla bol bol sohbet ederek taleplerini dinleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bu güneşli ve güzel günde hemşehrilerimizle ve hatta Samsun dışından gelen birçok misafirimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sıcak havalardan istifade ederek aileleri ile birlikte bu alanı dolduran yüzlerce vatandaşımızla buluşmak onlarla sohbet ederek taleplerini dinlemek iletişimimizi daha da güçlendirirken samimi ve sıcak bir atmosfer yaşamamıza da vesile oldu. ‘Mutlu İlkadım Mutlu Yüzler’ sloganı ile sık sık gerçekleştirmeyi planladığımız Geleneksel Halk Buluşmalarımızda hemşehrilerimizle aramızda hiçbir şey olmadan yüz yüze iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Varsa sorunlarını beklentilerini ve taleplerini bizzat kendilerinden dinleyerek ortak akıl ile çözüm üretiyoruz. Bu düşüncelerle daha yakından tanıştığımız piknik masalarına ortak olduğumuz tüm vatandaşlarımıza teveccühleri ve ilgileri için teşekkür ederim” diye konuştu.