İlkadım'dan Suriye'ye yardım eli

Şimdiye kadar birçok şehirlere ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunan İlkadım Belediyesi, Beşir Derneğinin de katkılarıyla insani yardım malzemesinden oluşan tırı dualarla Suriye'ye uğurladı. İlkadım Belediyesi önünden düzenlenen uğurlama törenine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Semerkand Vakfı Başkanı Zekai Murzioğlu, Beşir Derneği Karadeniz Sorumlusu Cemil Aysel ve vatandaşlar katıldı. Cemil Aysel yaptığı konuşmada, “Suriye deki kardeşlerimize insani yardım malzemelerini göndermek çaba harcayan başta İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tok: “Mazlum kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var”

Belediye olarak farklı coğrafyalarda ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdürdüklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Muharrem ayının içinde olduğumuz güzel bir günde böyle güzel bir hayır için vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Beşir Derneğinin desteğiyle insani yardım malzemesi taşıyan yardım tırını Suriye deki mazlum kardeşlerimize dualarla uğurlamanın onuru ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak en çok insani yardım yapan ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki zirvede mazlum toprakları için vermiş olduğu mücadeleyi tüm dünya ile birlikte izledik. Bizler de bu doğrultuda mazlum kardeşlerimize yardım eli ulaştıra bilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki o topraklarda yaşayan kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Emeği geçenlere ve yardım elini uzatan tüm halkımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Uğurlama törenin ardından yardım tırı okunan dualar ile Suriye'ye uğurlandı.