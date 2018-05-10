İlkadım’dan vergi uyarısı

31 Mayıs’a kadar sürecek emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1’inci taksit döneminde İlkadım Belediyesi İlkadım Hizmet Binasında bulunan veznelere ödeme yapmak için gelen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Erdoğan Tok, vergileri yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür etti. Emlak servisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Tok, “İlçemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin ve dev projelerimizin en büyük kaynağını vergiler oluştururken mükelleflerimiz de bu projelerin en büyük pay sahipleri oluyor. Vergi ödemek, bir vatandaşlık görevidir. Ödenen vergiler daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

1’inci taksit için son gün 31 Mayıs 2018

Mayıs ayında ödenmesi gereken emlak ve çevre temizlik vergileri için açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu’na göre gayrimenkulü olan mükelleflerimizin vergi ödemelerinin 1. taksiti 31 Mayıs 2018 tarihinde sona ermektedir. Mükelleflerimizin ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren merkez binamızda veznelerimiz mesai günlerinde akşam 18.00’e kadar, cumartesi ve pazar günleri ise saat 09.00-17.00 arası açık olacaktır. Emlak vergisi ödemeyen, indirimli vergiden yararlanan (emekli ve hiçbir geliri olmayan) mükelleflerimizin kayıtlarını güncellemeleri, indirimli vergi şartlarına uygun değilse gerekli düzenlemeleri yaptırmaları gerekmektedir. Ödemelerini banka, posta ve internet üzerinden ödemek isteyenler için ‘www.ilkadim.bel.tr’ sitemizden öğrenebilirler” diye konuştu.