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26 Kasım 2017 17:00

İlkadımlı gençlere doğa kampı eğitimi

İlkadım Belediyesi, “Gençler Değerleri ile Buluşuyor” projesi kapsamında gençleri Mamur Dağı Mesire alanında doğa ile buluşturdu.

İlkadımlı gençlere doğa kampı eğitimi

26 Kasım 2017 17:00


Samsun’un İlkadım ilçesinde Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından düzenlenerek ekstrem sporların ve doğa severlerin vazgeçilmez adresi Mamur Dağında İlkadım Kent Konseyi işbirliğinde yürütülmekte olan “Gençler Değerleriyle Buluşuyor” projesi kapsamında Samsun Tırmanış ve İhtisas Spor Kulübü Derneği eğitmenleri nezaretinde Mahmur Dağı Mesire Alanı’nda gençlere “Gençlik Doğada” kamp eğitimi verildi.


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un seçim vaatleri arasında bulunan Ekstrem Spor Alanı, Mahmur Dağı’nda hayat buldu. Dağlık ve yeşil arazinin çoğunlukta olduğu, içinde yaylaların, derelerin ve doğal bitki örtüsünün bulunduğu tipik bir dağ yerleşkesi olan Mahmur Dağı Mesire Alanı özellikle bisikletçilerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu kapsamda başlatılan proje kapsamında İlkadımlı Gençlere, doğada kamp eğitimi Samsun Tırmanış ve İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Osman Kalaycıoğlu ve Derneğin Başkan Yardımcısı Osman Özdemir tarafından verildi.


Proje hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediye olarak ilçemizin yüksek kesimlerinde bulunan Çelikalan Mahallemizdeki Mamur Dağı Mesire alanımızda bazı düzenlemeler yaptık. Doğal yapısını koruduğumuz Mamur Dağı Mesire Alanını sadece bu ilçemizdeki hemşerilerimize değil çevre il ve ilçedeki vatandaşlarımıza da hitap edecek eşsiz bir alan haline getirdik. Doğasının güzelliğiyle eşsiz bir huzur merkezi haline gelen Mamur Dağı Mesire Alanı’nda bir çok ayrıntının yanı sıra doğa sporları ve ekstrem sporlarla ilgilenen sporcularımıza oldukça güzel imkanlar sunmaktadır” dedi.


Eğitimin sonunda gençlere sertifikaları verildi.




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